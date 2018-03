Lauder-Reut, pe podium la Concursul international de robotica FTC, a doua editie in Romania

Ziare.

La etapa regionala Bucuresti, echipa liceului nostru, Novanoid RO013, formata din elevii: Arbanasu Dan, Coman Tudor, Moisescu Toma, Giugula Cezara, Mogos Ioana, Petre Teodora, Sima Maria si Costea Daniela, a obtinut un excelent si incurajator Loc 2 (din 23 de echipe participante), prin 5 victorii din 5 meciuri disputate.Valorile concursului ne-au insotit pe tot parcursul zilei, alaturi de 5 echipe minunate cu care am format aliantele de joc.Va asteptam cu drag sa ne sustineti si la etapa nationala din 23-25 martie 2018. Concursul de la Sala Polivalenta va aduce impreuna 90 de echipe din intreaga tara.Performanta liceenilor vine la doar o zi dupa alte doua gale de robotica pentru elevii de gimnaziu: competitia Space Challenge si ultimul antrenament al echipelor Lauder inaintea etapei nationale First Lego League.Anul trecut, la prima participare, echipa gimnaziului Lauder a obtinut premiul Research Award si calificarea la etapa internationala St. Louis, SUA.Mentorii echipei Lauder: prof. Rica Pintilie, prof. Virgilius TeodorescuOrganizatori: First Romania, Natie prin Educatie, Universitatea Politehnica Bucuresti