Legea care reduce numarul de ore al elevilor la scoala a fost promulgata. Ce schimbari si riscuri aduce

Ziare.

com

Conform proiectului, elevii din clasele I-IV vor sta la scoala 20 de ore, fata de 19-22 de ore cat era pana acum; elevii de la gimnaziu vor avea 25 de ore saptamana, fata de 26-34 in prezent; iar cei de la liceu vor avea 30 de ore.Saptamana trecuta, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a atras atentia ca 25.000 de cadre didactice isi vor pierde locul de munca in contextul reducerii numarului de ore in invatamant "Aceasta masura poate fi utila sistemului de invatamat numai daca va fi insotita de alte masuri absolut obligatorii. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant considera ca, dupa promulgarea acestei legi de catre presedintele Romaniei, trebuie emisa o ordonanta de urgenta prin care sa fie prorogat termenul de aplicare a acestei legi pana cand vor putea fi luate acele masuri suplimentare obligatorii.In caz contrar, avertizam ca exista riscul major de declansare a unui conflict de amploare in invatamantul preuniversitar", au transmis reprezentantii sindicatului saptamana trecuta.Acestia au adaugat ca desi scaderea numarului de ore din planurile cadru a fost prezentata ca o masura benefica, pentru ca elevii vor sta mai putin la scoala, in realitate ei vor fi afectati de acest lucru, la fel cum vor fi afectate multe cadre didactice."Mai multi specialisti din zona de educatie considera ca este in avantajul elevilor sa stea cat mai mult la scoala, dar lucrurile trebuie astfel gandite, incat aceasta perioada petrecuta in spatiul scolar sa nu fie o corvoada pentru elevi, ci sa fie utila si nestresanta", a mai transmis sindicatul.Initial, legea fusese respinsa de Iohannis in ianuarie 2019.A.G.