Liceeni cazati in conditii mizere in Teleorman: Inspectorul zice ca nu s-a plans nimeni, elevul o intreaba de ce ea a ales sa stea la hotel

Schimbul de replici a venit dupa ce Alin Popoviciu, unul dintre participantii la concursul national, a dezvaluit conditiile insalubre in care au fost cazati cei peste 70 de participanti la competitie, iar inspectorului scolar de profil din cadrul ISJ Teleorman, Amalia Dide, a negat informatiile."Am vazut si eu postarea elevului participant. Ce pot sa va spun e ca eu, personal, l-am luat pe acest elev si pe profesorul insotitor de la gara si ca a stat cu o zi mai mult decat restul participantilor, fiind din Mures. In timpul desfasurarii evenimentului,, pentru ca au fost cam 35 de grade zilele alea. O sa discut cu profesorul insotitor sa inteleg ce s-a intamplat, darAsta pot sa va garantez! Nimeni nu s-a plans de nimic", a declarat inspectorul Amalia Dide, pentru Mediafax ", a reactionat marti Alin Popoviciu, liceanul care a avut curajul sa dea lucrurile in vileag, dezvaluind in plus ca mai multi elevi si profesori au preferat sa se cazeze la hotel, pe banii lor, si acuzand presiunile care s-au exercitat asupra lui ca sa stearga imaginile publicate."ISJ Teleorman tocmai a anuntat ca niciun elev nu s-a plans de conditiile oferite la Sesiunea nationala de comunicari stiintifice-istorie de la Turnu Magurele! Cum puteti afirma asa ceva candDe bine ce le-a fost s-au dus?! Cum puteti spune asemenea lucruri dupa ce ati vazut pozele din cele doua internate ale liceelor din Turnu Magurele?Nici pana acumPe voi, cei care ati citit acest mesaj, eu nu pot decat sa va rog sa scoatem la lumina aceste informatii deosebit de grave! In voi imi pun speranta, altfel ma lupt cu morile de vant..", a scris marti pe Facebook elevul Alin Popoviciu.C.B.