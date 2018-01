Liceul unde daca deschizi geamul, dai cu nasul in zid

Ziare.

Totul a inceput cu postarea unor imagini pe Facebook in care se vad clar geamurile termopan (dotate si cu perdele) care se deschid intr-un zid abia inaltat. "Persoana care ne-a transmis aceste doua imagini, sustine ca sunt fotografiate in incinta Liceului Dimitrie Filisanu, la etajul 1. Ne poate confirma cineva existenta lui? De ce ar zidi cineva un geam? ", au scris pe Facebook cei de la Avizier Filiasi.Comentariile au fost pe masura subiectului. "", a postat cineva, iar altcineva a scris, ironic, ca zidul tine loc de gratii si ca acum "nu mai sare nimeni pe geam".Luat la intrebari de jurnalistii de la Adevarul , directorul liceului a venit cu explicatii."Acolo se construieste o sala de festivitati, iar lucrarea nu este terminata si contractul se incheie la sfarsitul lunii martie. Ferestrele, patru la numar, se obtureaza, iar la final o sa se placheze cu rigips. Nu le-am dat jos pentru ca investitia s-a facut in timpul iernii. Ferestrele se vor scoase si vor fi folosite in alta parte.In momentul acesta nu arata deloc bine, dar nu s-a terminat investitia si mai avem de lucru. Asa este proiectul, iar acolo nu vor mai exista geamuri, iar din punctul meu de vedere nu vad unde este problema. Daca vrem sa ne uitam pe geam in momentul de fata o facem de la cele doua ferestre care nu au fost acoperite", a spus Bianca Bebu, directorul Liceului Tehnologic "Dimitrie Filisanu" Filiasi.Ferestrele astupate sunt pe un coridor, nu intr-o sala de clasa. Elevii spun ca s-au amuzat la inceput si totusi, chiar daca acum nu se mai aeriseste atat de bine pe hol, ei sunt multumiti ca vor avea o sala de festivitati.