Medalii de aur si de argint pentru echipele romanesti la Olimpiada Internationala de Informatica in Echipe

Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata seara, de Ministerul Educatiei, medaliata cu aur, echipa Colegiului National de Informatica "Tudor Vianu" are urmatoarea componenta: Ovidiu Razvan Harsan, Stefan Manolache, Alexandru Petrescu , Ioan Cristian Pop si Andra Elena Mircea (rezerva) . Toti cei cinci elevi sunt in clasa a XII-a.Echipa Centrului Judetean de Excelenta Prahova a intrat in posesia medaliei de argint in urmatoarea formula: Maria Alexa Tudose (clasa a XI-a/Colegiul National "Ion Luca Caragiale" din Ploiesti), Ioan Alexandru Ilasi (clasa a XI-a/Colegiul National "Mihai Viteazul" din Ploiesti), Matei-Costin Banu (clasa a XII-a/Colegiul National "Mihai Viteazul" din Ploiesti), Theodor-Stefan Cristea (clasa a XII-a/Colegiul National "Ion Luca Caragiale" din Ploiesti) si Andrei Onut (clasa a IX-a/Colegiul National "Ion Luca Caragiale" din Ploiesti) - rezerva.Echipele au fost insotite si coordonate de Nusa Dumitriu-Lupan (inspector scolar -Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si director al Centrului Judetean de Excelenta Vaslui) si Elena-Daniela Lica (profesor la Liceul Teoretic "I.L. Caragiale" din Ploiesti si director al Centrului Judetean de Excelenta Prahova).Olimpiada Internationala de Informatica in Echipe a avut loc la Moscova.