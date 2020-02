Ministerul Educatiei a publicat calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa al MEC, constituirea formatiunilor de elevi se face dupa finalizarea procesului de inscriere, conform calendarului, in baza unei proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant si aprobate de Consiliul de administratie, procedura care sa asigure transparenta, echitate, nondiscriminare si incluziune.De asemenea, situatiile exceptionale ale copiilor care nu se incadreaza in transele de varsta prevazute de metodologie vor fi analizate si solutionate de Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti, in baza unor proceduri proprii.Propunerile, observatiile si sugestiile pe marginea proiectului de metodologie propus de Ministerul Educatiei si Cercetarii pot fi trimise pe adresa de e-mail inscriere.inv.primar@edu.gov.ro, pana in data de 14 februarie 2020.Citeste si Ministerul Educatiei schimba radical inscrierea la scoala: Copiii vor fi repartizati alfabetic sau la sorti