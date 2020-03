Ministerul Educatiei ii intreaba pe parinti si profesori ce ore sa scoata de la clasa - iata de ce si ce urmeaza

Ziare.

com

Reducerea numarului de ore in invatamantul preuniversitar este prevazuta in modificarile aduse de Parlament Legii educatiei nationale nr. 1/2011, promulgate de Klaus Iohannis pe 18 noiembrie. Aceasta masura nu va fi aplicata anul acesta, iar acum ministerul vrea sa aprofundeze subiectul cu parintii si profesorii.Chestionarele trebuie sa fie completate pana pe 15 martie, conform Edupedu.ro. "Raspunsurile colectate vor fi supuse unei prelucrari automate, utile in elaborarea unei analize de impact privind modificarile planurilor-cadru pentru invatamantul gimnazial", se arata in adresa citata de sursa mentionata mai sus.Dupa aparitia materialului in presa, Ministerul Educatiei a explicat decizia.Institutia sustine ca urmareste sa asigure o cat mai buna fundamentare a deciziilor privind imbunatatirea actualului curriculum national (planuri-cadru)."Conform metodologiei in vigoare (ordinul de ministru nr. 3.593/2014), au fost constituite grupuri de lucru si comisii de validare si a fost initiat un proces sistematic de consultare cu parinti si cadre didactice in scopul colectarii unor date relevante in procesul de revizuire curriculara. Cadrele didactice, alaturi de parinti, sunt actori esentiali in acest proces, oferind un sprijin real pentru identificarea aspectelor care pot fi imbunatatite si pentru formularea propunerilor de revizuire", se arata intr-un comunicat remis joiMinisterul spune ca implementarea cu succes a masurilor de interventie dezvoltate in cadrul acestui proces este in stransa legatura cu sprijinul elevilor si ca"Datele colectate in cadrul procesului de consultare vor sprijini grupurile de lucru in formularea unor propuneri care reflecta nevoile beneficiarilor si care promoveaza in mod autentic competentele specifice profilului de formare al elevilor, atat la nivelul disciplinelor de trunchi comun (TC), cat si al curriculumului la decizia scolii (CDS)", a incheiat ministerul.