Ministerul Educatiei suplimenteaza cu aproape 30% clasele de invatamant profesional

Cu acest prilej a fost lansata in judetul Hunedoara campania de promovare a invatamantului profesional si tehnic si a invatamantului profesional dual, denumita "Meseria face diferenta", ministrul Educatiei subliniind importanta invatamantului profesional dual."Este o campanie de constientizare a importantei meseriei, pentru ca toti - decidenti si oameni de rand, intelegem cu totii ca este nevoie de forta de munca, de oameni bine pregatiti si aceasta campanie, de fapt, sa fie si in acord cu cererea de pe piata muncii pentru ca operatorii economici au nevoie de sprijinul nostru, al Educatiei, pentru a avea o forta de munca, spuneam mai devreme, calificata. (...) Este foarte important de stiut ca. Ei vin catre inspectoratele scolare cu cerere, in felul acesta parteneriatul se realizeaza nu numai cu scoala, ci si cu Inspectoratul Scolar si, implicit, cu Ministerul Educatiei", a aratat Monica Anisie.Totodata, ea a mentionat ca este important ca parintii sa fie informati si despre faptul ca. In acest context, ministrul Educatiei a mentionat ca a solicitat inspectoratelor scolare sa-i consilieze pe parintii elevilor din clasele a saptea si a opta, despre ceea ce inseamna invatamantul profesional dual."Parintii trebuie sa inteleaga ca, cei care suntem mai trecuti de o anumita varsta. Este un altfel de invatamant profesional, dual, si, in acest caz", a spus Monica Anisie.Ministrul Monica Anisie a vizitat vineri doua licee din Deva, dintre care unul cu profil tehnologic, dar si un agent economic unde a discutat cu elevii care se aflau in practica."Am vorbit cu copiii care se aflau in practica. Dar asta nu inseamna ca nu-si vor continua studiile. Cu trei dintre ei am vorbit si mi-au spus ca nici nu se gandesc sa nu continue pentru ca vor avea si un loc de munca, dar, dupa ce termina scoala profesionala", a spus Monica Anisie.In ceea ce priveste cerintele pietei muncii in materie de forta de munca pregatita in scoli, ministrul Educatiei a aratat ca acestea difera de la o zona la alta.Conform datelor oficiale, in anul scolar 2020-2021 in invatamantul profesional si tehnic sunt prevazute 3.457,5 clase cu 96.631 locuri. Cele mai multe locuri sunt la profilele de mecanica, turism si alimentatie publica, comert, industria textilelor si pielariei.Pentru invatamantul dual, planul de scolarizare la nivel national prevede 325 de clase cu 8.896 de locuri, cele mai multe locuri fiind pentru pregatirea in domeniile mecanica, turism, electric si electromecanic.