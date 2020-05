Ministrul Educatiei: Nu este adevarat ca elevii cu parinti de peste 65 de ani au interzis la scoala, pentru pregatire

Ziare.

"Nu este adevarat ca au interzis la scoala. INSP a facut o propunere, care poate fi imbunatatita. Noi vom propune ca si acestia sa poata veni la scoala, daca parintii lor decid ca nu prezinta un risc.. Daca, totusi, acestia se afla intr-o situatie de risc, elevii vor continua invatarea, fie online, fie prin telescoala, fie cu ajutorul testelor de antrenament", a declarat ministrul Monica Anisie pentru Educatie Privata De asemenea, in legatura cu profesorii care au peste 65 de ani, ministrul Educatiei a spus ca a discutat pe aceasta tema cu seful DSU, Raed Arafat, iar concluzia a fost ca "INSP a facut o propunere, o tratam ca atare si, daca e cazul, o imbunatatim".Reamintim ca Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a postat vineri in transparenta decizionala propunerea specialistilor privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ce se va incheia starea de urgenta si va fi introdusa starea de alerta.Una dintre acestea se refera la activitatea de pregatire in scoli si prevede ca: "".Lista completa de recomandari poate fi consultata pe site-ul INSP,, iar observatiile si propunerile sunt asteptate la adresa propuneri.relaxare@ms.ro, a Ministerului Sanatatii.