Nu se stie cand incepe scoala: Ministrul Turismului spune ca inca se cauta solutii pentru a impaca si elevii si patronatele

Ziare.

com

El a precizat ca trebuie cantarite "toate talerele astfel incat sa se ia decizia cea mai buna".Intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca a fost stabilita data inceperii noului an scolar, Bogdan Trif a afirmat: "Va pot spune ca se analizeaza la Ministerul Educatiei toate posibilitatile. (...) Doamna premier a spus foarte clar ca solicita o analiza ministerului astfel incat sa se gaseasca cea mai buna solutie pentru turism, dar si pentru elevi.Este important sa gasim aceasta cale de mijloc, care sa avantajam ambele tabere daca putem sa spunem asa, este important sa avem grija de elevii nostri, dar totodata trebuie sa protejam si turismul, sa-l dezvoltam. Sunt convins ca colegii o sa ia cea mai buna decizie, in scurt timp o sa avem o analiza".Intrebat de jurnalisti daca va fi consultat in aceasta privinta, ministrul Turismului a afirmat: "Bineinteles ca vom fi consultati, o sa avem o decizie comuna, dar trebuie sa cantarim toate talerele astfel incat sa se ia decizia cea mai buna".In urma cu o saptamana, premierul Viorica Dancila rugase ministrul Educatiei sa ia in considerare inceperea anului scolar in 16 septembrie si nu in 9 septembrie, cum fusese stabilit, avand in vedere solicitari ale patronatelor din turism in aceasta privinta.De asemenea, Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a anuntat ca a depus la Ministerul Turismului o adresa prin care solicita ca anul scolar 2020-2021 sa inceapa in 14 septembrie , avand in vedere ca anul acesta Ministerul Educatiei a decis inceperea scolii in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat in 2018 si ca in fiecare an, incepand cu luna august, detinatorii de structuri de cazare din Romania pregatesc urmatorul sezon turistic.