Nu toti copiii din Bucuresti incep cursurile luni - 13 scoli si 3 gradinite vor ramane inchise

Astfel, 3 gradinite si 13 scoli au in continuare probleme din cauza ca lucrarile pentru reabilitarea cladirilor nu s-au incheiat, relateaza Digi 24 "La nivelul municipiului Bucuresti, am inregistrat pana astazi trei solicitari din partea unor unitati de invatamant pentru a decala inceputul anului scolar. Este vorba de trei unitati de invatamant prescolar, gradinita nr. 35, gradinita nr. 53 si doua grupe de program normal din cadru gradinitei scolii gimnaziale nr. 13. In primele doua cazuri cursurile vor incepe in data de 23 septembrie, in ultima situatie cursurile vor incepe pe 16 septembrie.Vizavi de aceasta situatie am organizat sedinte cu parintii la aceste unitati de invatamant. Acolo unde parintii ne-au informat ca nu gasesc solutii pentru copii in aceasta perioada de una sau doua saptamani, in mod individual, punctual, in functie de apropierea de domiciliu a unitatilor respective, le-am oferit posibilitatea de a duce copiii in alte gradinite. Nu doar la nivelul sectorului 4, ci si la nivelul altor sectoare s-a adoptat aceasta solutie de relocare a efectivelor de elevi in alte spatii, astfel incat ei sa poata sa inceapa scoala in 9 septembrie", a precizat inspectorul general al Bucurestiului, Ioana Neacsu.