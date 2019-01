O eleva a vrut sa se sinucida aruncandu-se pe geamul scolii, din cauza ca parintii o pedepseau pentru absente

Ziare.

Eleva a ajuns la spital"Din declaratiile copilului, care era constient, si-a explicat gestul prin aceea ca atunci cand greseste este anuntata familia si ea suporta pedepse. Greseste in sensul ca lipseste de la scoala. Am inteles ca a fost o eleva foarte buna pana in acest an scolar. (...) Vineri nu fusese la scoala, iar dirigintele a anuntat familia", a declarat prof. Michaela Olga Judele, inspector scolar adjunct al Inspectoratului Scolar Judetean ( ISJ ) Brasov.Conform unor surse, pedepsele insemnau interzicerea telefonului pentru o anumita perioada.Inspectorul scolar adjunct a precizat ca, in acest caz, scoala a urmat procedurile si imediat dupa producerea acestui eveniment, au fost anuntate SMURD, Politia si Inspectoratul Solar, precum si familia."Nu au miscat copilul si pana la venirea echipajului de salvare au stat cu ea. Un cadru didactic si dirigintele clasei au insotit minora la spital, pana a venit familia si au stat pana s-au asigurat ca nu are nicio problema fizica , dupa efectuarea investigatiilor", a mai spus Judele.Inspectorul scolar adjunct a mai spus caPolitistii fac verificari cu privire la stabilirea imprejurarilor in care s-a produs evenimentul, in cadrul unuisub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, potrivit Alinei Ivan, purtator de cuvant IPJ Brasov.