O eleva din Vaslui a fost taiata cu cutitul de un barbat in incinta scolii

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, barbatul este cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal, amenintare, loviri sau alte violente si port fara drept de obiecte periculoase."In fapt, barbatul s-a deplasat in data de 29 martie la o unitate scolara din comuna Osesti unde minora se afla la cursuri. Acesta a patruns in unitatea scolara avand un cutit asupra lui si a amenintat cu acte de violenta minora, precum si pe mama acesteia si un cadru didactic. De asemenea, acesta i-a provocat minorei leziuni la mana stanga.Ulterior, folosindu-se de amenintari a determinat minora sa il insoteasca prin padure, spre satul Padureni, comuna Osesti. Cei doi au fost gasiti de politisti la domiciliul unei rude a barbatului. Minora a fost internata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale, iar barbatul a fost retinut, urmand sa fie prezentat la Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui, respectiv Judecatoria Vaslui pentru dispunerea unei masuri preventive", se arata intr-un comunicat de presa remis vineri de IPJ Vaslui.In continuare, politistii efectueaza cercetari pentru stabilirea intregii activitati infractionale a barbatului.