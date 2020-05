O eleva din Vaslui l-a rugat pe primar sa ii cumpere un telefon pentru cursurile online si i-a promis ca-l plateste din alocatie

Ziare.

com

Intr-o postare pe contul sau de socializare, primarul a prezentat scrisoarea elevei, in care aceasta a spus ca mai are sapte frati si ca parintii nu isi permit sa-i cumpere un telefon."Sunt constienta ca singura noastra sansa pentru a reusi in viata este sa invatam bine. Am apreciat intotdeauna ca ne-ati sprijinit. (...) Acum, cu aceasta nebunie ce ne tine departe de bancile scolii, singura noastra legatura cu profesorii nostri este mediul online. Momentan folosim toti telefonul mamei mele, dar nu reusim sa tinem pasul cu acest sistem de invatamant, din cauza lipsei unui alt telefon.", a scris eleva, potrivit postarii primarului.Ciprian Tamas a dat asigurari ca va face tot posibilul pentru ca eleva sa primeasca un telefon, solicitand sprijin prietenilor virtuali si a anuntat, totodata, ca elevii care au deja dispozitive, dar nu beneficiaza de abonament de date mobile, vor avea internet gratuit in anumite puncte din comuna."Am primit aceasta scrisoare pe Messenger de la o fetita, eleva a scolii noastre. Pur si simplu mi-au dat lacrimile. Am vorbit dimineata cu directorul scolii si mi-a confirmat ca sunt peste 30 de elevi in aceasta situatie. Nu au telefon, nu mai vorbim de tableta sau de laptop, pentru a interactiona cu cadrele didactice online.Astfel, am rugamintea la voi, prietenii mei dragi, care v-ati schimbat smartphone-ul si vreti sa aduceti o bucurie, sa il donati pe cel vechi cu toata bucuria unui elev nevoias din comuna noastra! Am o veste buna si pentru elevii care dispun de telefoane si nu au date mobile: la sfarsitul saptamanii vom putea utiliza internetul gratuit prin WI-FI, in punctele stabilite din fiecare sat", a afirmat primarul.