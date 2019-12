O fetita de sase ani a murit, dupa ce a cazut pe scari la scoala

Ziare.

Incidentul de duminica a avut loc in timp ce pedagodul s-a dus la cantina pentru a le aduce copiilor suplimentul alimentar, iar fetita a iesit din dormitor, anunta Buna ziua Iasi A fost gasita inconstienta de pedagog dupa ce a cazut pe scari si a fost dusa la UPU Targu Frumos de unde a fost transportata cu o ambulanta la Spitalul Sf. Maria din Iasi. Insa luni dimineata fetita a murit la spital, noteaza Bit TV "Ieri dupa amiaza (duminica - n.red.) in jurul orei 16, a cazut pe scari de la etajul 2 la etajul 1, s-a lovit la cap. A intervenit imediat personalul medical din scoala si a fost transferata la Spitalul Sfanta Maria, a fost operata pe timpul noptii, iar dimineata ( n.r. luni dimineata ) a decedat", a declarat pentru Mediafax purtatorul de cuvant al ISJ Iasi, Luciana Antoci.La Liceul Special Moldova din Targul Frumos a fost declansata o ancheta, pentru a se stabili in ce conditii s-a produs incidentul. Inspectoratul Scolar Iasi face verificari in doua comisii de disciplina."Inspectoratul Scolar Iasi a trimis astazi (luni - n.red.) o comisie de cercetare preliminara, sunt initiate doua comisii de verificare. Una este orientata asupra verificarii pedagogului care raspundea de fetita in intervalul de timp in care s-a produs accidentul. A doua este orientata asupra activitatii directorului. Este o comisie de disciplina, iar cercetarea este in desfasurare", a precizat Luciana Antoci.