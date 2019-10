O mama sustine ca fiul i-a fost refuzat de scoli din cauza ADHD, dar si a IQ-ului mare

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Satu Mare, la audientele sustinute marti de prefectul Darius Filip s-a prezentat o femeie din Satu Mare care se confrunta cu imposibilitatea scolarizarii fiului ei de numai opt ani, din cauza unor probleme de comportament."Concret, copilul diagnosticat cu ADHD si depresie nu este primit in scolile cu regim normal din Satu Mare, din cauza starii sale, iar in cele speciale nu se clasifica datorita IQ-ului mare.Prefectul Darius Filip a dispus in acest caz efectuarea unor verificari suplimentare la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Satu Mare pentru a se stabili concret la ce institutie de invatamant poate fi inscris copilul si care au fost motivele refuzului de a frecventa mai multe scoli din municipiu", se arata in comunicat.Prefectul Darius Filip a declarat, miercuri, ca nu s-a confirmat faptul ca baiatul a fost respins la inscrierea la scoala pe motiv ca ar avea ADHD."Din informatiile adunate, avem confirmata de catre o scoala unde este arondat domiciulul femeii ca s-a prezentat in toamna, nu cand se fac inscrierile, si deoarece erau peste 30 de copii in clasa I-a i s-a spus ca nu poate sa mearga acolo si i s-a recomandat sa mearga in alta parte.Femeia pare directionata sa isi inscrie copilul la o scoala speciala, nu la una normala, desi acesta nu ar fi de scoala speciala si ar fi pacat sa-l duca la una. IQ-ul i-ar permite, si cu ajutorul unui invatator, sa urmeze o scoala normala.Am invitat-o miercuri pe mamica respectiva la o discutie cu specialistii Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) pentru a gasi o solutie, sa o linistim, pentru ca mi s-a parut speriata si usor dezorientata.Am identificat o alta scoala, tot in apropiere de domiciliul lor, care are mai putini elevi in clasa a I-a si care sunt dispusi sa o primeasca, daca dansa accepta", a spus Filip.Purtatorul de cuvant al ISJ Satu Mare, Adriana Dinga, a declarat, la randul sau, ca directorii scolilor infirma varianta femeii, dar aceasta a fost invitata la o discutie la ISJ Satu Mare si situatia copilului va fi rezolvata.Tulburarea de deficit de atentie si hiperactivitate (ADHD) este una dintre cele mai frecvent diagnosticate tulburari de comportament in copilarie.