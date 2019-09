O parte din tavanul unei scoli din Gorj s-a prabusit. Directorul e relaxat, ca elevii erau in pauza

Ziare.

Tavanul s-a prabusit din cauza lucrarilor care au loc in continuare la acoperisul cladirii, chiar daca anul scolar a inceput deja de cateva zile, transmite Gorjeanul Edilul localitatii spune ca lucrarile erau necesare. El a informat ca in scoala se tin cursuri, dar ca in momentul incidentului copiii erau in pauza si nu era nimeni in clasa."Avem un proiect de reabilitare a scolii, tavanele fiind foarte vechi, din papura cu mortar. S-a desprins o bucata, in timp ce lucrau. S-a luat masura ca, pe viitor, lucrarile sa se desfasoare numai in afara cursurilor de la scoala. Nu era nimeni in incapere. Erau cursuri, dar nu era nimeni in clasa.Valoarea proiectului este undeva la 5 miliarde de lei vechi, fonduri pe Programul National de Dezvoltare Locala PNDL, reabilitarea insemnand numai acoperisul, invelitoarea si cu dotari", a declarat Dumitru Vulpe, primarul comunei Calnic.Directorul scolii spune ca a picat putin din mortar si ca nu a fost nicio problema pentru ca elevii erau in pauza.. La acoperis se lucreaza, nu l-au terminat asta-vara. Erau oamenii deasupra in pod si probabil, sub greutatea lor, tavanul e mai vechi, a picat un pic de mortar. Inlocuiesc tabla.. Putea sa fie si altceva, dar Doamne-ajuta ca nu a fost. S-au facut procese verbale sa lucreze dupa ora 14:00, cand plecam noi", a spus Mariana Popescu, directorul Scolii Gimnaziale Calnic.In scoala respectiva invata aproximativ 100 de copii.