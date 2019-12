O scoala din Constanta lasa repetenti elevii care se automutileaza

Ziare.

com

AEC a descoperit aceasta prevedere controversata in regulamentul scolii, iar acum solicita modificarea de urgenta a acestuia."AEC solicita modificarea de urgenta a regulamentului Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar din comuna Corbu,AEC desfasoara in aceasta perioada analiza regulamentelor unitatilor de invatamant din judetul Constanta, membrii grupului de lucru verificand cu atentie prevederile acestora, in vederea identificarii si corectarii oricarei prevederi nelegale.Si in anul trecut au fost identificate o serie de prevederi care se puteau incadra usor in categoria celor aberante, dar in acest an a fost identificata o prevedere care este nu numai nelegala, dar care demonstreaza cinismul persoanelor ce au redactat acest regulament", se arata intr-un c omunicat de presa al asociatiei.Potrivit sursei citate, la art. 141 din regulament este prevazut "nomenclatorul actelor de violenta" si, printre alte prevederi, la partea a 4-a a acestui tabel, punctul 4, se regaseste fapta de "automutilare", pedepsita cu scaderea a 5 puncte la purtare.AEC subliniaza ca automutilarea apare ca urmare a unor probleme sociale, fiind necesara ajutarea elevului si nu sanctionarea lui."Dorim sa tragem un semnal de alarma asupra faptului ca automutilarea apare, de cele mai multe ori, in randul elevilor, ca urmare a unor probleme sociale, precum bullying-ul, situatia familiala si altele, starea psihologica a persoanei fiind deteriorata.. Amintim ca scaderea notei la purtare sub 6 duce la repetarea anului scolar, in aceasta situatie fiind nejustificata, putand chiar sa agraveze situatia elevului si sa-l determine la actiuni din ce in ce mai riscante. Suntem de parere ca daca un astfel de incident se intampla, persoanele din conducerea scolii ar fi autori morali si ar trebui sanctionati chiar si penal", se arata in documentul citat.Astfel, AEC solicita directoarei scolii, prof. Elena Badea, sa propuna de urgenta in cadrul Consiliului de Administratie modificarea acestei prevederi."Totodata, solicitam inspectorului scolar general, Sorin Mihai, sa dispuna de urgenta o ancheta in cazul persoanelor care au propus si aprobat aceasta forma a regulamentului scolar", conchide comunicatul.