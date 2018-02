Parlamentul a votat ca elevii sa primeasca fructe proaspete la scoala. Legea merge la Iohannis

Ziare.

com

Camera a adoptat, astfel, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE. Proiectul asigura aplicarea eficienta a masurilor coerente in ceea ce priveste acordarea de ajutoare din partea UE pentru, de fructe si legume prelucrate destinate copiilor din cadrul programului de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli.Autoritatile competente la nivel local pentru aplicarea programului sunt Consiliul Judetean si/sau Consiliul Local, care sunt obligate sa colaboreze si sa-si distribuie responsabilitatile inainte de demararea programului.Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru a precizat ca, prin aceasta lege, toti prescolarii si scolarii vor beneficia de pachet alimentar complet - lapte si corn, fructe si legume proaspete, masa calda.El a spus ca pe termen mediu si lung se spera la o scadere a bolilor conditionate alimentar, in conditiile in caresi ca, totodata, sunt incurajate productia si consumul de produse alimentare autohtone.