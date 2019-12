PISA: Fetele au obtinut scoruri mai bune decat baietii la citire

Ziare.

Rezultatul este valabil pentru toate tarile si economiile participante la PISA 2018."In ceea ce priveste matematica si stiintele, rezultatele elevilor romani arata performante asemanatoare intre fete si baieti", potrivit unui comunicat de presa remismarti.Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, tara noastra clasandu-se pe locul 47 din 79 de tari.Cea mai mare scadere in clasamentul PISA este inregistrata la matematica, unde Romania a obtinut un scor de 430 de puncte, fata de 444 in 2015.La stiinte, Romania are 426 de puncte, fata de 435 in 2015.La citire, Romania a obtinut 428 de puncte fata de 434 in 2015. La acest capitol suntem aproape de nivelul din 2009, cand tara noastra obtinea 424 de puncte.PISA (Programme for International Student Assessment) este un studiu comparativ international initiat de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), cu scopul de a masura dezvoltarea competentelor de baza ale elevilor cu varste intre 15 si 16 ani, in domeniile citire/lectura, matematica si stiinte.In Romania, testele de evaluare PISA 2018 au fost aplicate in 170 de institutii de invatamant.Au participat 5081 de elevi din clasele VII-X, fiind validate si prelucrate 5.075 de teste.Cea mai mare pondere au avut-o elevii din clasa a IX-a (77,9%), urmati de cei de clasa a X-a (15,1%), clasa a VIII-a (6%) si de clasa a VII-a (0,9%).