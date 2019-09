Posibil focar de enterocolita la o scoala din Capitala - zeci de elevi s-au imbolnavit

UPDATE 12:00

Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica au mers la scoala respectiva si au preluat probe, iar acum se asteapta rezultatele. In acelasi timp, Ministerul Sanatatii sustine ca nu exista motive de ingrijorare pentru ca nu exista niciun focar, informeaza TVR 1.Cazul a ajuns in atentia publica dupa ce mama unui elev de la Scoala Gimnaziala 27, din sectorul 2 din Capitala, a atras atentia, intr-o scrisoare deschisa, ca in unitatea de invatamant ar exista un focar de enterocolita, dupa ce 28 de elevi s-au imbolnavit. Ea a precizat ca multi dintre copii au ajuns la camera de garda, unii au vomitat la scoala, iar unul chiar ar fi lesinat.Femeia se plange ca directorul scolii nu a luat nicio masura si ca elevii invata in continuare in aceleasi clase.La randul sau, conducerea scolii sustine ca salile de curs au fost dezinfectate si ca asteapta rezultatele Directiei de Sanatate Publica. Directorul recunoaste ca lipsesc foarte multi copii in aceste zile, dar precizeaza ca abia dupa primirea rezultatelor va putea lua alte masuri.Parintii elevilor au fost convocati la scoala pentru o discutie.Mama care a transmis scrisoarea a cerut Compartimentului de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile sa faca o investigatie la scoala.Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a transmis, vineri, ca au fost confirmate 5 cazuri de enteroviroza."Ieri (joi - n.red.) am fost informati de catre conducerea unitatii de invatamant cu privire la absenta unui numar de copii pe motive medicale. Tot ieri, conducerea unitatii de invatamant a facut specificarea faptului ca 20 de absentari pe motive medicale au diferite explicatii de tipul: conjunctivita, viroza respiratorie sau enterocolita virala.La momentul zilei de ieri, nu puteam lua in calcul pana la proba contrara, cand familiile copiilor ar fi adus catre medicul scolii documentele cu diagnosticul elevilor, existenta unui focar de infectie. Eu am certitudinea ca in acest moment cinci copii ar avea aceasta enterocolita virala", a spus purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marina Manea, pentru Agerpres.Potrivit acesteia, in scoala s-a facut in cursul zilei de joi dezinfectie, urmand ca vineri sa se faca si o nebulizare."Scoala a realizat ieri deratizare si urmeaza ca dupa terminarea cursurilor astazi sa realizeze si o nebulizare", a precizat Manea.