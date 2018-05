Premiera in Romania: O scoala a fost amendata pentru discriminarea unui elev

Ziare.

CNCD a sanctionat cu amenda desi cuprecum si cu amenda de, cusi cuacest caz.Inspectorul scolar general al ISJ Arges, Dumitru Tudosoiu, a declarat ca institutiei pe care o conduce i s-a reprosat ca nu s-a implicat suficient in acest caz, iar inspectorului general i s-au imputat declaratii facute in urma cu doi ani, in perioada in care parintii celorlalti copii s-au revoltat fata de comportamentul baiatului in raport cu fiii si fiicele lor."Am vorbit in sensul detensionarii conflictului, numai ca domniile lor au interpretat ca nu a fost discutia corecta, desi le-am inmanat un dosar cu sute de pagini de interventii pe care noi, ca inspectorat scolar, le-am facut in unitate. Dansii au taxat doar niste declaratii scoase din context", a spus Tudosoiu.Seful ISJ Arges a precizat ca va contesta in prima instanta la CNCD decizia, iar daca aceasta va ramane valabila, ia in calcul posibilitatea de a se adresa instantei de judecata."Nu am sa las lucrurile asa, pentru ca am fost de buna credinta si eu si colegii mei, am muncit foarte mult si muncim in continuare pentru a nu mai exista astfel de situatii, ne-am implicat pentru stingerea conflictului si nu vad de ce sa fim noi vinovati pentru niste chestiuni pe care oricum legislatia in vigoare nu le reglementeaza. Noi am fost arbitri cinstiti intre copii, familii si scoala, de aceea am fost surprins de aceste sanctiuni", a spus seful ISJ Arges.Dumitru Tudosoiu a precizat ca scoala a fost sanctionata pentru neadaptarea curriculei pentru copilul respectiv."Noi stim ca acest lucru s-a intamplat", a adaugat seful ISJ Arges.Elevul care este in ciclul gimnazial si al carui comportament a fost acuzat de parintii celorlalti copii in urma cu doi ani invata in continuare la Scoala "I.L. Caragiale" din Pitesti.