Premiera in scoli: VeDem Just a lansat primul "Laborator de educatie juridica" (Video)

Initiativa "face parte din proiectul national EDUIURIS si consta in amenajarea unei clase cu elemente vizuale si de comunicare a notiunilor elementare de drept, dotarea acesteia cu o mini-biblioteca cu principalele lucrari de specialitate si acte normative interesand elevii si profesorii dar si ghiduri de educatie juridica: Elevul si Legea scrise de Judecatorul Cristi Danilet, tiparite din sponsorizari si donatii", se arata intr-un comunicat remis presei sub semnatura presedintelui VeDem Just, Lucian Checherita.Clasa respectiva va fi dedicata orelor de educatie juridica."Deschiderea lansarii a fost marcata printr-in care elevii au prezentat un caz de pornografie infantila in care si-au luat in serios rolul de judecator, procuror, avocat, grefier, suspect si parte vatamata. (...)Dupa prezentarea proiectului de educatie juridica de catre asociatia VeDem Just si a activitatilor de educatie juridica desfasurate in liceu, organizatorii au invitat elevii si participantii la un chestionar distractiv de educatie juridica. In urma rezultatelor,in acest liceu si vor organiza Clubul Prietenii Legii", mai precizeaza sursa citata.Evenimentul a fost transmis live pe Facebook. Printre cei care au luat cuvantul a fost si"Asociatia VeDem Just isi propune sa deschida astfel de laboratoare in cel putin o scoala din fiecare judet, in urmatorul an. Datorita faptului caprimite de asociatie, va invitam sa dati o sansa acestui proiect sustinandu-l AICI ", mai arata sursa citata.C.B.