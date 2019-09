Primaria din satul fetitei ucise introduce microbuz pentru elevi. Pana acum era folosit doar de echipa de fotbal

Ziare.

com

Primarul comunei dambovitene Gura Sutii, Constantin Dinu, a declarat, ca de miercuri elevii care merg la scoala din Gura Sutii vor fi transportati cu un microbuz scolar."De maine (miercuri n.red.) dimineata vom introduce transportul elevilor catre si de la scoala. Scoala este in centrul localitatii si este foarte aproape. Cel mai indepartat copil este la o distanta de 1,3 kilometri. Fata statea la 600 de metri de scoala si a fost rapita la 200 de metri de casa. Am luat decizia in urma tragediei. Incercam", a declarat Dinu.Dinu a adaugat ca in comuna traiesc 6.000 de persoane. Nu exista niciun politist local, iar postul de Politie are 3 agenti, care lucreaza in schimburi."Exista post de politie. Sunt 3 lucratori. Ei vin in schimburi. Si patruleaza in cele cinci localitati", a adaugat primarul din Gura Sutii.Intrebat de ce a fost copila gasita abia duminica, Constantin Dinu a raspuns: "a fost intr-un camp de pe raza altei localitati. Au fost multe vehicule de verificat. Chiar daca o gaseau si dupa doua ore, aceeasi soarta o avea. El a intrat cu masina in Gura Sutii la 17.17 si a iesit la 17.22. In cinci minute a tranzitat, cu rapire cu tot. Camera din cealalta localitate l-a suprins dupa 30 minute", a afirmat Dinu.Despre acest microbuz, edilul a spus luni ca il aveau in dotare, dar "ca nu era folosit pentru ca era pentru cealalta scoala, dar noi l-am luat inainte, ca sa fim asigurati ca vom avea cu ce sa incepem anul scolar. Nu e folosit decat asa, pentru echipa de fotbal".Fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita, Mihaela Adriana Fieraru, a fost data disparuta vineri, in conditiile in care nu a mai ajuns acasa de la scoala. Ea a fost gasita moarta duminica, pe un camp din comuna Produlesti. Principalul suspect in cazul crimei, olandezul Johannes Visscher, s-a sinucis luni.