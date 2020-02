Primarie din Constanta, obligata de judecatori sa dea burse elevilor

Ziare.

"Primaria Municipiului Medgidia este obligata sa respecte legea si sa nu mai trateze cu indiferenta educatia, mii de elevi urmand a beneficia de burse dupa ce timp de 9 ani legea a fost considerata optionala de catre autoritatile locale!", transmite asociatia intr-un comunicat remis martiAsociatia aminteste ca la sfarsitul anului trecut a chemat in judecata 12 unitati administrativ-teritoriale care, timp de ani, au refuzat sa respecte legea si sa acorde burse scolare pentru zeci de mii de copii, si anume: comunele Cogealac, Crucea, Baneasa, Lipnita, Mihail Kogalniceanu, Nicolae Balcescu, Topalu, Garliciu, Dumbraveni si Mereni, orasul Harsova si municipiul Medgidia.Drept urmare, luni, Tribunalul Constanta a emis decizia judecatoreasca prin care obliga Consiliul Local Medgidia sa emita o hotarare prin care sa stabileasca cuantumul si numarul burselor scolare care urmeaza sa fie acordate elevilor din scolile si liceele de pe raza municipiului, atat pentru semestrul II al acestui an scolar, cat si retroactiv, pentru semestrul I.In aceste conditii, elevii vor beneficia si de bursele pe care ar fi trebuit sa le primeasca in primul semestru.Asociatia precizeaza ca pe 14 februarie Consiliul Local Cogealac a fost obligat, potrivit deciziei instantei, sa inceapa demararea demersurilor in vederea acordarii burselor prin emiterea unei hotarari de consiliu local in acest sens.Astfel, noteaza asociatia, pentru prima data in Romania, elevii au reusit sa isi castige dreptul de a primi bursele scolare mult meritate in instanta, apeland la mijloacele legale existente, in contextul dezinteresului manifestat de catre autoritatile locale."Decizile Tribunalului Constanta, desi nu sunt definitive, sunt dovada clara a faptului ca proasta gestionare a bugetului, dar si celelalte motive invocate pentru lipsa de interes fata de educatie si fata de elevi, nu pot fi motive de sustragere de la respectarea legii", precizeaza asociatia.A.G.