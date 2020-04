Pro si contra redeschiderii scolilor: Cum e, de fapt, in Franta

Depuis le debut de la crise, j'ai toujours veille a respecter le controle du Parlement: l'annonce de la strategie de deconfinement se fera a l'Assemblee nationale. Ma declaration sera soumise au debat puis au vote des deputes. - Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 26, 2020

Ce contine documentul elaborat de Consiliul Stiintific de la Paris

Baza de pornire

Principii de baza

Ce se intampla daca e depistat un caz?

Rolul parintilor

Mastile sunt obligatorii

Cand se face testarea cu aparate PCR

Trei concluzii esentiale

Ziare.

com

In timp ce la Bucuresti presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni ca s-a decis, la cel mai inalt nivel, ca scolile si universitatile nu se mai deschid in acest an scolar , la Paris, seful Guvernului va sustine marti, 28 aprilie, la ora 15, un discurs in plenul Adunarii Nationale, in care isi va prezenta planul de relaxare a restrictiilor impuse impotriva COVID-19, urmand sa faca precizari suplimentare si cu privire la reluarea cursurilor in salile de clasa, informeaza RTL Foaia de parcurs prezentata anterior de premierul francez a ridicat mai multe semne de intrebare, atat din partea parintilor, cat si a sindicatelor din invatamant. Ministrul Educatiei, Jean-Michel Blanquer, a declarat ca redeschiderea scolilor la data de 11 mai va fi precedata de trei saptamani pregatitoare, conditia esentiala fiind caIn plus,sau il lasa sa invete de acasa.Procesul trebuie pregatit impreuna cu autoritatile locale, cu primariile, a insistat si presedintele Emmanuel Macron, in opinia caruia cadrul national general trebuie sa fie adaptat la specificul local.Sunt doar cateva dintre intrebarile simple la care o parte din sindicate au raspuns: "Misiune imposibila", noteaza sursa citata.Inainte ca premierul Frantei sa isi anunte public decizia,reunit inca de la debutul pandemiei pentru a sfatui Guvernul de la Paris a sintetizat intr-omai multe date stiintifice, recomandari si masuri esentiale pentru reluarea in siguranta a activitatii scolare.Cu toate acestea, Arnaud Fontanet, profesor la Institutul Pasteur si membru al Consiliului Stiintific, a declarat luni, intr-un interviu acordat Europe1 , ca membrii acestui consiliu sustin in continuare ca scolile trebuie pastrate inchise pana in septembrie, insa decizia nu le apartine.De asemenea, presedintele Consiliului, Jean-Francois Delfraissy, a explicat la BFMTV ca reintoarcerea copiilor la scoala creste riscul de raspandire a virusului. Copiii nu risca prea mult, pentru ca ei sunt in cea mai mare parte purtatori asimptomatici, a precizat reputatul imunolog, insa ei pot fi "sursa de infectare" pentru familiile lor, acesta fiind principalul motiv pentru care "noi am recomandat inchiderea scolilor pana in septembrie".In schimb, doua asociatii de pediatri, printre care si Asociatia franceza de Pediatrie ambulatorie , ii asigura pe parinti ca intoarcerea copiilor in colectivitati nu va crea mari probleme.Medicii dau asigurari ca datele publice disponibile arata ca acestia nu dezvolta forme grave si sunt mai putin contagiosi, in special cei sub 15 ani, prin urmare nu ar reprezenta un risc pentru adultii din familiile lor.Documentul intitulat "" incepe cu lista nominala a membrilor acestui consiliu, prezidat de Jean-Francois Delfraissy, doctor si profesor specializat in imunologie, si pe care mai pot fi regasiti specialisti din Sanatate, dar si antropologi sau matematicieni.Nota a fost transmisa autoritatilor nationale la data de, in conditiile in care Franta isi propune sa relaxeze restrictiile incepand din data de 11 mai.Aceasta nota are ca obiectiv sa prezinte "care trebuie indeplinite de unitatile scolare si modalitatile de supraveghere a elevilor si personalului", incepand din 11 mai 2020 si pana la vacanta mare, programata sa inceapa in Franta pe 4 iulie.Nota priveste atat elevii, cat si parintii, cadrele didactice, personalul administrativ si pe toti cei care vin in comun cu acestia, in timpul procesului educativ.Consiliul Stiintific spune ca a luat act de ", tinand cont de conditiile sanitare, sociale si economice existente.Astfel, autoritatile trebuie sa asigure ca masurile sanitare detaliate mai jos suntsi sa asigure coordonarea la nivel central si local a tuturor actorilor implicati, inclusiv a primariilor si consiliilor judetene.La primul punct al documentului se prezinta clar datele statistice cele mai importante - cate scoli, gradinite, licee, colegii si licee profesionale exista in Franta, care este numarul total al elevilor, defalcat apoi pe fiecare forma de invatamant, si cati dintre acestia stau in internate. Urmeaza cateva precizari similare despre cadrele didactice si personalul administrativ.Nota informativa continua cu informatiile legate de impactul COVID-19 asupra copiilor, indicandu-se foarte clara fiecarei informatii in parte.Astfel, prima concluzie este ca cele mai multe date statistice confirma, dar si faptul ca testarile (determinate de identificarea unor simptome sau de intrarea in contact cu persoane infectate) au aratat ca raportul cazurilor pozitive in cazul copiilor este similar cu cel al adultilor, pentru copiii cu varste intre 10 si 19 ani (circa 15%), fiind putin mai ridicat in cazul baietilor.In schimb, raportul este mult mai scazut in cazul copiilor mai mici de 10 ani (doar 6%) si fara diferente notabile intre baieti si fete.Investigatiile intra-familiale arata ca 28% dintre cei 36 de copii testati pozitiv la PCR intr-un anumit caz specific erauin momentul in care s-a descoperit ca sunt infectati.O observatie interesanta:Mai multe studii arata ca, indiferent de forma clinica prezentata,, fara sa se cunoasca deocamdata daca virusul este infectant sau nu in acest caz. (...) Noul coronavirus poate fi detectat in fecale timp de mai multe zile dupa infectare, dar nu exista dovezi care sa arate ca virusul ramane infectios in acest caz, se precizeaza intr-o sursa bibliografica suplimentara.Pana acum, nu s-a facut o documentare exacta a efectelor epidemiei in crese, scoli, colegii, licee sau universitati din Franta, cu exceptia unui, unde virusul a infectat 38% dintre liceeni, 43% dintre profesori si 59% dintre membrii personalului administrativ. Rata de transmitere intra-familiala secundara a fost de 11% la parinti si de 10% la frati si surori. Inchiderea scolii pentru vacanta a avut un efect imediat asupra transmiterii virusului, se arata in document.Dintre cei infectati, 9 (5,3%) au fost spitalizati, dintre care 2 adolescenti. Nu a avut loc niciun deces. Folosirea testarii pentru documentarea retrospectiva probabil ca contribuit la identificarea ei, altfel ar fi trecut neobservata, mai precizeaza autorii Notei.Consiliul stiintific francez vorbeste si despre importanta testarii si a efectuarii de anchete epidemiologice, dar si despre obligativitatea introducerii unorpentru detectarea SARS-CoV-2 cu ajutorul aparatelor PCR, in mod sistematic, in sectiile de urgenta si in spitale, inainte de redeschiderea scolilor.Consiliul Stiintific din Franta sustine principiul voluntariatului, familia avand dreptul sa decida daca elevul merge fizic la scoala sau continua invatamantul la distanta.Autoritatile trebuie sa furnizeze parintilor si personalului unitatilor de invatamant materiale de informare si formare.Parintii vor trebui informati asupra conditiilor exacte in care se deschide scoala, asupra faptului ca participarea elevului este voluntara, el nefiind obligat sa fie prezent fizic, dar si asupra rolului activ pe care il au in ceea ce priveste supravegherea starii de sanatate a copilului si semnalarii unor eventuale simptome. Asociatiile de parinti trebuie sa fie implicate.De partea cealalta, cadrele didactice si personalul scolii trebuie sa cunoasca regulile de distantare sociala si in ceea ce priveste purtarea mastilor de catre ei si de catre elevi. In prima zi de reluare a cursurilor se poate face oin acest sens, adaptata varstei scolarilor.Intrarile in incinta unitatii scolare trebuie organizate astfel incat sa se evite pe cat posibil contactul interpersonal, de exemplu, prinla intrarea in scoala, la inceputul si la sfarsitul orei, precum si in recreatie. La plecarea spre casa, elevii pot beneficia de solutii hidroalcoolice., in special clantele, intrerupatoarele etc, de mai multe ori pe zi, cu atat mai mult in cazul in care un elev e testat pozitiv pentru COVID-19. Aerisirea salilor trebuie facuta foarte bine, in special in timpul recreatiilor sau al orelor de masa.in salile de clasa, pe holuri, pe scari etc. Consiliul admite ca acest lucru este extrem de dificil, mai ales la gradinita. O alta propunere este sa se faca anumite repartizari orare: elevii sa invete grupati, din doua in doua zile sau din doua in doua saptamani, sau unii dimineata si altii dupa amiaza etc.Scoala trebuie organizata pe niveluri si in spatii diferite, in asa fel incat elevii unei clase sa nu intre in contact cu ceilalti, iar in cazul in care un elev este depistat pozitiv sa poata fi restrans grupul care trebuie izolat, nefiind astfel nevoie de inchiderea intregii unitati de invatamant.Consiliul Stiintific din Franta propune ca elevii sa manance in sala de clasa, fiecare la locul lui, adica sa se inchida salile de mese acolo unde ele exista.Parintii trebuie sa vegheze la pastrarea unei igiene stricte a mainilor elevului cand acesta revine de la scoala.In cazul aparitiei unui simptom de COVID-19, parintii trebuie sa verifice temperatura copilului inainte ca acesta sa plece la scoala. Daca apar mai multe simptome, trebuie luata legatura cu medicul de familie, care va decide daca se face un test PCR.Pentru a reduce pe cat posibil multiplicarea cazurilor de infectare, parintii nu vor avea acces in incinta unitatii scolare, primirea copiilor de varsta mica fiind organizata in acest sens de catre conducerea scolii.Purtarea mastilor (industriale sau confectionate artizanal) este obligatorie in cazul personalului si al elevilor de liceu, care pot intelege si se pot conforma acestei reguli.In cazul copiilor de gradinita acest lucru este imposibil, dar pentru elevii de gimnaziu ar putea functiona o astfel de regula. Rolul parintilor in acest caz este esential.In orice caz, regula distantarii sociale trebuie sa fie respectata cu strictete.Daca elevii sunt, trebuie gasite solutii astfel incat numarul copiilor aflati simultan intr-un astfel de vehicul sa fie redus.Consiliul Stiintific francez face si cateva recomandari legate de, subliniind faptul ca ele trebuie sa fie controlate si bine organizate, astfel incat, daca apare un caz de infectare, contactii sa poata fi identificati rapid.Recomandari speciale se fac si pentru, unde regula distantarii sociale trebuie, de asemenea, respectata cu strictete. In ceea ce priveste, este nevoie de o buna organizare a atelierelor si aparaturii specifice, in vederea limitarii raspandirii COVID-19. O atentie sporita trebuie acordata claselor in care invata copii cu dizabilitati.Consiliul Stiintific francez considera ca o testare masiva cu aparate de tip PCR nu este rezonabila, tinand cont ca e vorba despre mai mult de 14 milioane de persoane implicate in actul educational si care ar trebui testate repetat (la 5-7 zile) pentru a se putea vorbi despre o eficacitate in depistarea virusului. In schimb, testele se pot face in cazul scolilor in care se constata debutul epidemiei.Procedura in cazul elevilor depistati pozitiv trebuie stabilita si cunoscuta foarte bine inainte de redeschiderea scolilor.Astfel, daca personalul scolar constata ca un elev prezinta simptome de COVID-19, acesta va fi imediat evacuat. Daca nu e clar despre ce e vorba, se ia temperatura elevului de catre un cadru didactic sau de catre asistentul medical al scolii.In cazul in care este vorba despre suspiciune serioasa, parintii sunt indrumati sa duca elevul la o testare specifica intr-un centru medical specializat.Daca rezultatul este pozitiv, copilul este izolat 14 zile la domiciliu si sunt testati membrii familiei, iar colegii sunt tratati ca si contacti ai bolnavului.Daca se constata ca este vorba despre un caz grav, se iau masuri suplimentare, printre care testarea tuturor celor care au intrat in contact cu bolnavul, precum si inchiderea salii de clasa pentru dezinfectare.Consiliul Stiintific francez estimeaza caintre conducerile scolilor, cadrele didactice si asociatiile de parinti, pe tot parcursul procesului, pana la incheierea anului scolar.Totodata, Consiliul Stiintific subliniaza importanta formarii tuturor celor implicati in ceea ce privestesi, mai ales, organizarea atenta a activitatii scolare in acest sens, inainte de redeschiderea portilor pentru elevi.De asemenea, Consiliul Stiintific subliniaza ca redeschiderea scolilor pe 11 mai ar trebui sa se facatinandu-se cont de situatiile locale, si ca procesul trebuie sa se adapteze permanent la evolutia situatiei sanitare generale, urmarindu-se constant evolutia pandemiei de COVID-19.