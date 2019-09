Profesoara umilita de o eleva pe versuri de manea: Hai la cimitir, sa te vada lumea toata ca tu esti o terminata! (Video)

Ziare.

Evenimentul s-a fi petrecut la Colegiul Tehnic "Victor Jinga", din Sacele. Fata ii transmite, printre altele, cadrului didactic: "hai la cimitir, hai la cimitir.""Sa fim noi noi, sa fim noi doi, numai noi doi si lopata dintre noi. Sa te vada lumea toata ca tu esti o terminata!," continua eleva cantecul, in rasetele colegilor. Profesoara pare neputincioasa in fata acestei situatii si se plimba prin fata clasei.Versurile sunt din cantecul "Fa-ti programare la cimitir", cantat de manelistul "George de la Liceul 5", piesa lansata in urma cu doua saptamani, dar care a facut deja aproximativ 600.000 vizualizari pe YouTube.Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Brasov au anuntat ca politistii din Sacele s-au autosesizat in acest caz, pentru a stabili persoana/persoanele implicate si imprejurarile in care a avut loc evenimentul."In functie de rezultatul cercetarilor, se vor dispune masurile legale care se impun", au declarat reprezentantii IPJ Brasov, citati de Realitatea de Brasov.