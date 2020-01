Protest inedit al liceenilor: "Sunt major, scoate-ma de aici!"

Ziare.

Ineditul demers poarta titlul "", petitia fiind semnata deja de 1.003 elevi, informeaza Consiliul Judetean al Elevilor Timis, care "ii indeamna pe beneficiarii directi ai educatiei sa isi ceara dreptul de a iesi din scoala daca au implinit varsta de 18 ani"."Conform Art. 15, alineatul k) din Statutul Elevului, elevilor le este interzis sa paraseasca perimetrul unitatii de invatamant in timpul programului scolar, cu exceptia elevilor majori si a situatiilor prevazute de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant.Insa aceasta libertate nu este intotdeauna respectata de catre conducerea liceelor sicolegiilor din judetul Timis. Consiliul Judetean al Elevilor Timis a lansat in acest scop, in luna noiembrie a anului 2019, o petitie in format fizic, pe care a transmis-o tuturor reprezentantilor Consiliilor Scolare ale Elevilor din judetul Timis. Petitia a fost semnata in mod legal de un numar total de 1.003 elevi majori din liceele in care prevederile alineatului k) al Art. 15 din Statutul Elevului nu sunt respectate", se arata intr-un comunicat transmisReprezentantii CJE Timis spun ca semnatarii "".Conform sursei citate, semnaturile au fost predate conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Timis saptamana aceasta."Institutiile de invatamant trebuie sa considere cele 1.003 semnaturi un manifest legal al beneficiarilor directi ai educatiei, acestia cerand sa isi exercite in totalitate libertatile care le sunt atribuite odata cu implinirea varstei majoratului", se mai arata in comunicatul citat.Contactata de Ziare.com,, a explicat ca problema este mai veche, de cativa ani. "Anul acesta ne-am gandit sa abordam altfel subiectul. Daca vor sa iasa la magazin, de exemplu, ca sa isi cumpere ceva, e dreptul lor, al elevilor majori, drept care nu e respectat, pentru ca nu ii lasa sa iasa portarii sau profesorii care stau la intrare asa cum este in unele licee.Iar in unele scoli regulamentul este cel care le interzice, dar regulamentele ar trebui sa respecte Statutul Elevului, insa nu o fac", ne-a explicat presedintele CJE Timis.Consiliul Judetean al Elevilor Timis este unica structura de reprezentare a elevilor lanivelul judetului.C.B.