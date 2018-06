Raport Banca Mondiala: Suntem pe primul loc in UE la numarul de elevi incapabili sa rezolve probleme complexe

Nivel prea scazut de investitii in Educatie

Documentul a fost dat publicitatii miercuri, intr-o conferinta de specialitate organizata la Bucuresti.Economistul principal al Bancii Mondiale si co-autor al Raportului Dezvoltarii Globale pentru 2018, Halsey Rogers, a prezentat concluziile, precizand ca diferentele dintre ratele de parasire timpurie a scolii sunt contrastante intre mediul rural (26,6%) si mediul urban (6,2%)."Pentru Romania,", se mentioneaza in concluziile Raportului.", a punctat Rogers, in debutul prezentarii documentului.In acest context, Banca Mondiala recomanda Romaniei, in primul rand, masurarea competentelor. Astfel, este nevoie de utilizarea unei evaluari bine concepute pentru masurarea rezultatelor invatarii si identificarea situatiilor de excluziune, luarea unor decizii informate si evaluarea progresului.La acest capitol, documentul Bancii Mondiale arata ca procentul elevilor cu performante ridicate din Romania - cei care sunt capabili sa rezolve probleme complexe - este cel mai scazut din UE, respectiv:"De asemenea, angajatorii romani cred ca actualii angajati, elevi si absolventi care intra pe piata fortei de munca,(motivatie, lucru in echipa, responsabilitate etc.).Absolventii de studii superioare sunt perceputi in general de angajatorii romani ca avand, in timp ce elevii si absolventii invatamantului profesional si tehnic au", se noteaza in raportul de specialitate.O alta recomandare a Bancii Mondiale pentru Romania se refera la atragerea si mentinerea celor mai buni in cariera didactica, o asemenea masura asigurand dobandirea cunostintelor, atitudinilor si competentelor pentru toti elevii, inclusiv pentru cei marginalizati si vulnerabili.Cat priveste investitia in educatie, specialistii Bancii Mondiale recomanda o mai mare concentrare pe grupurile vulnerabile.Potrivit sursei citate,, la 3,1% din PIB in 2017, in timp ce recomandarea UNESCO este cuprinsa intre 4% si 6% din PIB pentru a realiza sisteme de educatie mai performante.In raportul oficial se mai arata ca, in Romania, este nevoie de luarea unor decizii informate, monitorizarea si evaluarea rezultatelor de baza pe consens privind directiile viitoare, asigurarea continuitatii in implementarea politicilor si(ministere, scoli, autoritati locale, parinti) indiferent de schimbarile politice.Nu in ultimul rand, mobilizarea si alinierea tuturor celor interesati de educatie este cruciala pentru functionarea sistemului ca intreg, se arata in Raportul Bancii Mondiale.In prezent, Banca Mondiala finanteaza un proiect dedicat invatamantului secundar din Romania (ROSE), in care liceele si universitatile au inceput sa implementeze proiecte pentru a imbunatati tranzitia elevilor in invatamantul tertiar si mentinerea studentilor in primul an universitar.Proiectul se implementeaza in 263 de licee, iar la ora actuala 521 de licee asteapta sa semneze astfel de granturi.Banca Mondiala, in parteneriat cu Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), organizeaza, la Bucuresti, sub Inaltul Patronaj al presedintelui Romaniei, lansarea raportului "World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise".Raportul Dezvoltarii Globale (WDR), o publicatie de prestigiu a Bancii Mondiale, este un ghid foarte valoros pentru analiza starii economice si sociale la nivel mondial, iar tematica editiei din acest an este educatia.