Reactie vehementa a BOR care se opune orelor obligatorii de educatie sexuala: Atentat la inocenta!

Pregatirea pentru viata intima, in sarcina familiei

Ziare.

com

Pozitia Patriarhiei survine publicarii in Monitorul Oficial a Legii nr. 45/3 aprilie 2020, care modifica si completeaza Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, care prevede obligativitatea organizarii in scoli, cel putin semestrial, a unor programe pentru viata si sanatate, inclusiv educatie sexuala pentru copii.Patriarhia Romana aminteste ca a sustinut caracterul optional in scoli al orelor de educatie pentru viata, iar programele scolare corelate acestora sa fie elaborate potrivit "valorilor morale".Intr-un comunicat de presa transmis luni, Patriarhia afirma ca prevederile acestei legi contravin unor articole din Constitutie, Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si precizeaza ca in 13 martie a transmis adrese cu privire la aceasta propunere legislativa catre seful statului, premier si ministrul Educatiei si Cercetarii, in care a semnalat aceste aspecte.In acest sens, mai multe studii realizate in diferite tari au demonstrat ca o astfel de abordare a educatiei copiilor a avut ca urmare inceperea vietii sexuale mai devreme, cu implicatiile de rigoare, fara vreo imbunatatire in plan social.Spre exemplu, analiza intitulata 'Re-examinarea dovezilor: Educatia sexuala completa in scoli in Statele Unite ale Americii', realizata in anul 2019, de Institutul pentru Cercetare si Evaluare, din SUA, organizatie independenta cu peste 25 de ani de experienta in evaluarea programelor de acest tip, arata ca programele de educatie sexuala in scolile publice nu sunt eficiente, iar unele au dus chiar la cresterea ratei sarcinilor la adolescenta, la reducerea varstei debutului sexual, precum si la comportamente sexuale riscante. Concluzia cercetarii este ca astfel de programe sunt mai degraba 'de indoctrinare sexuala' decat 'de educatie'", se arata in comunicatul citat.Patriarhia mentioneaza ca in unele state ale Uniunii Europene educatia sexuala este organizata in cadrul altor discipline scolare - Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania, iar in altele ca disciplina distincta neavand caracter obligatoriu - Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia, Lituania, Polonia."In Romania, studierea temelor specifice educatiei pentru viata si sanatate se realizeaza in cadrul disciplinei scolare obligatorii Consiliere si dezvoltare personala, careia i se aloca deja o ora/saptamana in Planul-cadru pentru invatamantul gimnazial. De asemenea, in sistemul public de invatamant romanesc exista deja discipline optionale, ofertate la nivel national, care abordeaza aspecte privind educatia pentru viata: Educatie pentru sanatate; Pregatiti pentru viata. Educatie pentru viata si comunitate; Adolescenta si autocunoastere; Mai intai caracterul", explica sursa citata.Patriarhia Romana considera ca pregatirea pentru viata intima trebuie sa fie lasata in primul rand in sarcina familiei, care poate aprecia corect si obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual si emotional al copilului."In tara noastra, numeroase si reprezentative asociatii din societatea civila si-au exprimat ingrijorarea fata de efectele educatiei sexuale asupra copiilor. Aceste asociatii si-au prezentat pozitia in mod public si au propus solutii alternative, in care accentul cade pe educatia pentru familie.", se mai arata in comunicat.Potrivit BOR, "identitatea si viata persoanei umane nu se epuizeaza intr-o realitate exclusiv biologica sau socio-culturala"."Viata are si o dimensiune spirituala, ignorata in societatea contemporana secularizata, care a pierdut sensul sacru al vietii umane. Biserica a acordat dintotdeauna o importanta deosebita cresterii spirituale a omului, care este chemat la viata vesnica in iubirea lui Dumnezeu.De aceea, este relevanta si valorificarea specificului formativ al educatiei religioase, care contribuie la cultivarea unei constiinte vii si marturisitoare a valorii eterne a persoanei umane, la promovarea demnitatii acesteia in familie si in societate si la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate si de orientare", se mai sustine in comunicatul Patriarhiei Romane.