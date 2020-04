Recomandari internationale privind redeschiderea in siguranta a scolilor - cele mai bune practici

Ziare.

com

Agentiile avertizeaza ca inchiderea masiva a institutiilor de invatamant ca raspuns la pandemia de COVID-19 prezinta un risc fara precedent pentru educatia si bunastarea copiilor, mai ales in cazul copiilor celor mai marginalizati, carora scoala le ofera acces la educatie, servicii de sanatate, siguranta si hrana.Recomandarile prezinta sfaturi practice adresate autoritatilor nationale si locale cu privire la garantarea sigurantei copiilor in momentul revenirii acestora in scoli."Adancirea inegalitatilor, sanatatea precara, violenta, exploatarea copiilor prin munca si casatoriile timpurii sunt doar cateva dintre pericolele pe termen lung ce ameninta copiii care nu au acces la scoala", a declarat Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF.Stim ca, cu cat stau mai mult copiii departe de scoala, cu atat sansele sa o reia vreodata sunt mai mici. Daca nu includem printre prioritati redeschiderea scolilor, atunci cand se va putea realiza acest lucru in siguranta, este posibil sa asistam la un regres devastator al progreselor din domeniul educatiei".Noile recomandari subliniaza faptul ca, desi nu exista inca suficiente date pentru a putea masura impactul inchiderii scolilor asupra ratei de transmitere a bolii, efectele secundare ale acestui demers asupra sigurantei si educatiei copiilor sunt bine documentate.Progresele din ultimele decenii privind cresterea accesului copiilor la educatie risca sa se piarda si, in cel mai rau caz, chiar sa fie anulate complet."In tarile cele mai sarace, copiii depind adesea de scoli pentru a beneficia de singura masa pe zi. Dar, cum multe scoli sunt acum inchise din cauza COVID-19, 370 de milioane de copii nu mai au acces la aceste mese nutritive ce ofera o sansa la supravietuire familiilor sarace.De asemenea, nu mai beneficiaza de asistenta medicala care li se acorda de obicei in scoli. Acest lucru poate avea repercusiuni pe termen lung, prin urmare, in momentul redeschiderii scolilor, va fi crucial sa se reia mesele scolare si serviciile medicale, care pot chiar stimula copiii cei mai vulnerabili sa revina la scoala", a declarat David Beasley, directorul executiv al PAM.Conform recomandarilor, interesul superior al copilului si considerentele generale privind sanatatea publica trebuie sa se afle in centrul deciziilor autoritatilor nationale si locale privind redeschiderea scolilor, in baza unei analize a beneficiilor si riscurilor implicate pentru educatie, sanatatea publica si factorii socioeconomici.Scolile trebuie sa analizeze cum pot functiona mai bine in momentul redeschiderii, prin acordarea unui ajutor mai eficient pentru invatare si a unui sprijin mai complet copiilor din scoala, inclusiv sprijin medical, nutritional, psihosocial si instalatii de apa, salubritate si igiena.In timp ce tarile se confrunta cu problema alegerii momentului redeschiderii scolilor, UNESCO, UNICEF, PAM si Banca Mondiala - membre ale Coalitiei Globale pentru Educatie - indeamna guvernele sa analizeze beneficiile predarii fata in fata, in clasa, in comparatie cu invatarea la distanta, precum si factorii de risc prezentati de redeschiderea scolilor, subliniind dovezile neconcludente legate de riscul de infectare ridicat prin frecventarea scolii."In timp ce numerosi elevi raman in urma cu studiul din cauza inchiderii indelungate a scolilor, decizia referitoare la momentul si modul in care se pot redeschide unitatile scolare, desi departe de a fi una simpla, ar trebui sa constituie o prioritate. Dupa remedierea situatiei la nivel sanitar, va fi nevoie de un intreg set de masuri pentru ca niciun elev sa nu ramana in urma.Aceste orientari ofera o indrumare completa guvernelor si partenerilor in vederea facilitarii redeschiderii scolilor pentru elevi, cadre didactice si familii. Avem un scop comun: protectia si promovarea dreptului la educatie al fiecarui elev", a afirmat directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay. Recomandarile includ:implicatiile politicilor se regasesc in toate dimensiunile recomandarilor, inclusiv politici clare pentru deschiderea scolilor si inchiderea lor in timpul situatiilor de urgenta din domeniul sanatatii publice, reformele necesare pentru a creste accesul echitabil al copiilor marginalizati si nescolarizati, precum si consolidarea si standardizarea practicilor de invatare la distanta.combaterea impactului COVID-19 asupra educatiei si investitii pentru consolidarea sistemelor de invatamant in vederea redresarii si a cresterii rezilientei acestora.asigurarea conditiilor necesare pentru reducerea transmiterii bolii, protejarea serviciilor si proviziilor esentiale si promovarea unor comportamente sanatoase. Aici intra accesul la apa curata si sapun pentru spalarea in siguranta a mainilor, proceduri in cazul imbolnavirii personalului sau a elevilor, protocoale privind distantarea sociala si practici pentru o igiena corespunzatoare.accent pe practicile ce permit recuperarea timpului pierdut in procesul de predare, consolidarea actului pedagogic si utilizarea modelelor hibride de invatare, precum integrarea abordarilor specifice invatamantului la distanta. De asemenea, trebuie incluse cunostinte despre transmiterea si prevenirea bolii.punerea unui accent mai mare pe bunastarea elevilor si sporirea protectiei copiilor prin mecanisme de referire mai eficiente si furnizarea serviciilor esentiale in scoala, inclusiv a celor medicale si nutritionale.adaptarea politicilor si practicilor de deschidere a scolilor pentru a oferi acces si categoriilor marginalizate, cum sunt copiii nescolarizati in trecut, copiii stramutati si migranti si cei apartinand minoritatilor; diversificarea instrumentelor critice de comunicare si promovare prin asigurarea disponibilitatii lor in limbile relevante si in formate accesibile."Odata ce va incepe redeschiderea scolilor, prioritatea va fi reintegrarea elevilor in structurile scolare in conditii de siguranta si intr-un mod ce permite reluarea procesului de invatare, mai ales in cazul celor care prezinta cele mai mari lacune.Momentul respectiv va fi unul critic, fiind rampa de lansare a unei noi normalitati ce ar trebui sa fie mai eficace si mai echitabila. Pentru gestionarea procesului de redeschidere, va trebui ca scolile sa fie puse la punct in plan logistic, cu personal didactic pregatit.De asemenea, vor avea nevoie de planuri specifice pentru a asigura recuperarea cunostintelor in cazul elevilor celor mai defavorizati. Orientarile ofera un cadru pentru actiuni viitoare la care se raporteaza principalele agentii ONU", a afirmat Jaime Saavedra, directorul global pentru educatie al Bancii Mondiale.