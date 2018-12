Revolutia digitala schimba radical economia. Cum ne ajutam copiii sa fie pregatiti pentru meseriile viitorului? Iata cateva exemple

"Ghidul meseriilor viitorului", o premiera in Romania

. Daca doar le povestim despre noile tehnologii, copiii nostri retin cam 20%, iar daca citesc despre ele abia 30%. Deci esentiala este practica", a declaratpentruIar ca sa "legam educatia romaneasca de viitor", e nevoie de laboratoare inteligente in toate scolile din Romania, mai sustine aceasta."Trebuie sa alfabetizam digital si tehnologic tanara generatie, ca sa aiba o sansa in economia viitorului. Dar nu este usor sa ii convingem pe decidentii publici, care n-au inteles inca nici macar rolul educatiei digitale din primele clase scolare.De pilda, fratii nostri de peste Prut, moldovenii, au introdus materia Educatie Digitala ca obligatorie inca din clasa intai, incepand din septembrie 2018. Suedezii, care au cel mai performant sistem de educatie din lume, au aceasta materie obligatorie tot din primii ani de scoala.. Aproape toti copiii folosesc telefoane mobile, calculatoare, tablete, dar nu reusesc sa gestioneze noianul de informatie care navaleste in viata lor prin intermediul acestor noi tehnologii. Si aceasta alfabetizare digitala presupune inclusiv cultivarea abilitatii de a separa informatia adevarata de cea mincinoasa, de a identifica informatia corecta si pe cea manipulatoare. Pe scurt, de", explica plastic Andreea Paul.In acest scop, INACO a facut deja cativa pasi."Noi am croit primul 'Ghid al meseriilor viitorului' din Romania. Scopul a fost sa oferim un scurt tur virtual in lumea de maine, ca sa ii ajutam pe elevi sa isi aleaga mai usor parcursul profesional.este public, cu acces liber pe site-ul INACO. E foarte prietenos redactat, cu texte putine, poze si hyperlink-uri pe care, daca dai click, esti ghidat catre spoturi video. E dinamic, exact pe sufletul tinerilor pentru care este elaborat", ne-a povestit Andreea Paul.Ghidul a fost publicat chiar in prima zi de scoala din acest an, pe 10 septembrie."Apoi am discutat cu elevii din licee, am avut sesiuni de instruire cu parintii si cu cadrele didactice. Peste 1.600 de persoane au intrat in contact direct cu noi.Am vorbit despre tot ceea ce implica tehnologiile 4.0 si despre aceasta, prin robotizare, prin imprimare 3D, prin inteligenta artificiala, prin realitate virtuala augmentata etc. Se schimba radical, asadar, si piata muncii, si tara noastra. Toata Europa in ansamblu, toata omenirea la nivel global, toate domeniile de activitate se schimba - de la agricultura pana la comert, de la productie industriala pana la medicina.Ce ne propunem noi acum este sa premiem, impreuna cu 5 firme private si cu Primaria Sectorului 3, 14 elevi din cele 14 licee ale sectorului care participa la competitia de eseuri ''. Castigatorii vor fi desemnati pe 10 decembrie, ii vom anunta si pe data de 16 decembrie ii vom premia in cadrul unui eveniment festiv", a anuntat presedintele INACO.Andreea Paul ne-a mai povestit ca in cadrul acestor intalniri "unii elevi ne-au spus ca noi povestim despre meseriile de maine, dar ei invata dupa manuale vechi, dupa o curricula didactica inertiala, axata spre trecut si nu spre viitor"."De aceea am gandit un nou proiect care sa il continue pe primul si anume sa cream un laborator inteligent,Acest nou proiect presupune utilarea scolilor si liceelor cu imprimante 3D, cu roboti educationali multifunctionali, scannere 3D, ochelari de realitate virtuala. Dar nu doar sa le punem infrastructura in brate, ci sa mergem si cu software-ul aferent acestor noi tehnologii, cu materialele consumabile necesare pentru functionarea lor cel putin 1 an de zile, dar si cu mentenanta pentru aceste noi aparate, pentru ca, la primele utilizari de catre copii, bineinteles ca se vor face si erori in folosirea lor. Chiar si cu o luna de 'linie rosie' pentru asistenta profesorilor care vor coordona aceste laboratoare inteligente", a explicat aceasta.Intrebata despre cate asemenea laboratoare inteligente este vorba, Andreea Paul ne-a spus care sunt planurile INACO."Noi ne-am dori foarte tare sa pornim cu, iar anul viitor cu inca. Scopul nostru este sa le aratam decidentilor privati si publici deopotriva ca nu e greu de facut asa ceva, sa le aratam cum se poate face, care sunt costurile reale aferente si sa folosim drept buna practica reusita noastra pentru a decide din bugetele publice alocari semnificative pentru utilarea tuturor scolilor si liceelor din Romania cu laboratoare Smart Lab 4.0", a precizat ea.Pe scurt, "cam despre asta este vorba, dar nu numai", a tinut sa sublinieze Andreea Paul."Si asta pentru ca in cadrul noilor tehnologii 4.0 au aparut si imprimantele 3D. Toti stim ce inseamna sa printezi o foaie A4 si sa iti transpui astfel ideile pe o foaie, dar astazi se imprima 3D de la obiecte de uz caznic pana la motoare electrice cu imbinari complexe, pana la case sau sedii de birouri in forme inedite si, mai mult, se printeaza 3D inclusiv organe umane", a adaugat aceasta.Astfel, cu ajutorul unor firme private partenere, INACO a donat recent o imprimanta 3D unui liceu din Pitesti."Este ultima donatie, a treia, pe care am facut-o.am donat-o in 2017 la liceul tehnologic Ionita G. Andron din Negresti Oas, in inima Tarii Oasului, in judetul Satu Mare.am donat-o unei scoli profesionale din comuna Fantanele, din judetul Iasi. Ganditi-va ca ne-am dus pana in catunul acela de ne-am saturat cu dusul, cum se spune, dar acolo am gasit un profesor foarte pasionat de fizica si care a tinut mortis sa duca in aceasta comuna si sa puna la dispozitia copiilor o imprimanta 3D. Si am facut asta cu zambetul pe buze si cu mare bucurie", ne-a povestit aceasta.Intrebata daca stie la ce folosesc elevii din Fantanele imprimanta 3D, presedintele INACO ne-a spus ca "imprima obiecte pe care si le creeaza pe calculator"."De pilda, jucarii in forme creative, in culori diferite. Tot ce isi poate imagina un copil de clasa a VII-a - VIII-a, asa cum sunt cei din Fantanele.Iar luna trecuta am fost la Pitesti si am donat. Mai avem inca doua solicitari, de la doua licee, speram sa gasim finantarea privata necesara pentru a le onora cererile.Noi", a conchis Andreea Paul, presedintele INACO.