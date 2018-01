Rezultatul consultarii publice: Cand sa inceapa anul scolar si cat sa dureze vacantele

Ziare.

Concluziile consultarii, care a avut loc in perioada 18 - 24 ianuarie si la care au participat peste, vor fi luate in considerare in procesul de fundamentare si aprobare a ordinului de ministru privind structura noului an scolar.Potrivit MEN, in ceea ce priveste, 76,95% dintre respondenti, adica 29.423 de persoane dintr-un total de 38.239 de persoane care s-au pronuntat pe acest subiect, au indicat ziua de luni, 17 septembrie 2018. Pentru data de 10 septembrie au optat 17,57%, iar 5,49% au indicat alte variante.In privinta, opiniile sunt majoritar conturate in favoarea unei perioade de trei saptamani in ambele cazuri: 71,81%, mai precis 27.463 de persoane (dintr-un total de 38.245), au indicat acest interval ca fiind optim pentru vacanta de iarna, respectiv 52,02% - adica 19.835 dintre cei 38.126 de respondenti - s-au orientat catre o vacanta de primavara/Paste cuprinsa intre 20 aprilie si 5 mai 2019.De asemenea, 22.732 de persoane (59,50%) dintre cele 38.208 care au raspuns considera caNu in ultimul rand, 19.457 (50.85%) dintre cei 38.262 de opinenti pe aceasta tema sunt de parere ca. Alte doua variante avansate (35 si 36 de saptamani) au intrunit 31,35%, respectiv 13,16% din raspunsurile exprimate."Rezultatele generate in urma completarii acestui chestionar sunt luate in calul in procesul de fundamentare si aprobare a ordinului de ministru privind structura noului an scolar", au subliniat reprezentantii MEN.MEN a organizat, in perioada 18-24 ianuarie, o consultare publica privind structura anului scolar 2018-2019, in cadrul careia toti cei interesati -- au avut ocazia sa-si exprime punctul de vedere prin completarea unuiCele 5 intrebari incluse in chestionar vizau obtinerea si agregarea unor opinii referitoare la durata minima a noului an scolar, data de incepere a acestuia, durata vacantelor de iarna si de primavara/Paste si oportunitatea pastrarii sau eliminarii vacantei intersemestriale.Numele viitorului ministru al Educatiei va fi cunoscut dupa ce, vineri, alianta PSD-ALDE va decide componenta Guvernului Dancila.