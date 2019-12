Romania, cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasament PISA: 44% din elevi nu inteleg ce citesc

Ziare.

Tara noastra se claseaza pe locul 47 din 79 de tari.Cea mai mare scadere in clasamentul PISA este inregistrata la matematica, unde Romania a obtinut un scor de 430 de puncte, fata de 444 in 2015.La stiinte, Romania are 426 de puncte, fata de 435 in 2015.La citire, Romania a obtinut 428 de puncte fata de 434 in 2015. La acest capitol suntem aproape de nivelul din 2009, cand tara noastra obtinea 424 de puncte.In urma acestor rezultate, se apreciaza ca gradul de analfabetism functional este mare:Raportul arata si ca 1% dintre elevi sunt performanti la capitolul citire, adica ating nivelul 5 sau 6 in testul PISA. Media OECD este, insa, de 9%.La nivelurile 5 si 6 elevii au o intelegere completa a unui text citit la prima vedere.Situatia nu este rea doar la noi in tara. Doar in 20 de sisteme de educatie din cele 79 de tari care participa la testarea PISA au mai mult de 10% dintre elevi in top.PISA mai arata si ca accesul la noile tehnologii a crescut intr-un ritm remarcabil in ultimii ani. In evaluarea PISA din 2009, aproximativ 15% dintre elevii de 15 ani din tarile OCDE au raportat ca nu au avut acces la Internet acasa. Pana in 2018, aceasta proportie s-a redus la mai putin de 5%.Mai multe tari asiatice figureaza in fruntea clasamentului sectiunii "lectura", subiectul cel mai dezvoltat in noua editie a studiului, dar si in fruntea topurilor intocmite la sectiunile "matematica" si "stiinte". Patru metropole si provincii chineze (Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang) au ocupat primul loc, urmate de Singapore, Macao (China), Hong Kong (China), Estonia si Canada.Romania a participat la Programul pentru Evaluarea Internationala a Elevilor - PISA 2018, dezvoltat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltarte Economica (OECD). Elevii de 15 ani au dat in luna aprilie 2018 un test de doua ore, pe hartie, la fel ca in alte 7 state, celelalte 72 de tari care au participat la PISA 2018 sustinand testul pe calculator, potrivit informatiilor obtinute de Edupedu.ro.Apoi, elevii au completat si un chestionar de 30-45 de minute, la fel si profesorii. Esantionarea a fost facuta stiintific, participand la teste peste 5.000 de elevi de 15 ani din clasele a VII-a, a VIII-a si majoritatea din clasa a IX-a, din peste 180 de scoli.