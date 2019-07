Saltele rupte, igrasie, gandaci si mult dispret: Cum au fost cazati elevii participanti la un concurs national organizat in Teleorman (Galerie foto)

Foto: Facebook / Alin Popoviciu

Alin Popoviciu, unul dintre liceenii participanti, a fost cel care a dezvaluit conditiile insalubre in care au fost cazati acesti copii merituosi, care au muncit mult ca sa se califice la etapa nationala a sesiunii de comunicari stiintifice la Istorie, organizata anul acesta in perioada 25-28 iulie, la Turnu Magurele.", a postat luni pe Facebook Alin Popoviciu.Iata cateva dintre imaginile incredibile postate de Alin pe Facebook:Concursul national a fost organizat de, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, conform unui comunicat de presa La aceasta editie a concursului s-au inscris ", din 36 de judete ale tarii si din municipiul Bucuresti, pentru cele doua sectiuni - 39 de elevi la sectiunea Istoria romanilor si 33 de elevi la sectiunea Istorie universala", se mai arata in comunicatul citat.Evenimentul a fost gazduit de Colegiul National "Unirea" din Turnu Magurele, dar elevii au fost cazati la internatul liceului Sf. Haralambie si la internatul Praporgescu, din localitate, au declarat surse din randul participantilor pentruC.B.