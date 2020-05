Salvati Copiii cere autoritatilor sa intervina: 250.000 de elevi nu pot face scoala online

Ziare.

In continuarea masurilor de suport socio-educational luate imediat dupa inchiderea scolilor, organizatia demareaza un program complex de interventie si recuperare a decalajelor, atat prin dotarea copiilor cu tablete (2.000 in prima faza), cu acces la internet, cat si prin instruirea profesorilor privind utilizarea tehnologiei online si solicita autoritatilor decidente definirea unor politici publice care sa permita restabilirea imediata a dreptului la educatie pentru toti copiii din Romania.La nivel national, in acest moment aproximativ, potrivit estimarii facute chiar de Ministrul Educatiei, Monica Anisie."Este vorba despre copii care au fost pusi intr-o situatie critica de marginalizare si inechitate sociala. In vreme ce colegii lor de clasa au participat la orele online, cei vulnerabili si fara acces la tehnologie au fost pur si simplu omisi din procesul educational. Pentru dezvoltarea psiho-sociala a acestor copii, acest lucru este o trauma", a explicat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Pentru o interventie cat mai eficienta, care sa corecteze decalajele, Salvati Copiii solicita Guvernului si autoritatilor locale ca, in perioada verii, in functie de evolutia pandemiei si de redefinirea restrictiilor sociale, sa poata fi organizate cursuri de recuperare cu grupe mici de copii, in spatii cu destinatie educationala.Totodata, organizatia recomanda utilizarea sumelor destinate programului "Cornul si laptele" pentru achizitionarea de alimente pentru copiii vulnerabili si utilizarea microbuzelor scolare pentru transportul alimentelor catre familiile copiilor."Colega mea, Elena, se vede cu doamna invatatoare in fiecare zi pe calculator. Si mie mi-e dor de doamna, dar nu am cum sa o vad acum, ca eu nu am calculator.", O.S, copil, 10 ani.Potrivit datelor din teren, 42% dintre cei mai vulnerabili 2.300 de copii de varsta scolara inclusi in programele de suport Salvati Copiii nu au avut acces la cursurile online organizate de scoli in perioada care s-a scurs de la inchiderea scolilor, din cauze complexe, in mare parte din cauza lipsei echipamentelor necesare (tableta/computer/telefon inteligent propriu) sau a conexiunii necorespunzatoare la internet, dar si a lipsei organizarii/organizarii deficitare de cursuri de catre cadrele didactice.Astfel, sub 20% dintre familiile asistate in programele organizatiei au acces la echipamente precum tableta sau computer pentru invatarea online; mai mult decat atat, pentru multi dintre copii computerul/tableta sau telefonul inteligent nu este folosit in exclusivitate, copiii fiind nevoiti sa imparta echipamentele cu alti frati de varsta scolara, ceea ce inseamna ca niciunul dintre copii nu poate avea o prezenta constanta la lectiile online, fapt care produce sincope in procesul de invatare.Totodata, 10% din familii nu au acces deloc la internet, iar pentru aproape 40% traficul de date insuficient a impiedicat conectarea tuturor copiilor din familie."Noi am respectat toate regulile, dar e din ce in ce mai greu. Am 8 copii si locuiesc intr-o garsoniera.. Iar cu masa, ce sa va mai spun, banii nu ne mai ajung, nu ne mai cheama nimeni la lucru", I. R., mama.In ceea ce priveste cadrele didactice, conform unui studiu realizat in aprilie 2020, 17% dintre respondentii la cercetare apreciaza ca accesul cadrelor didactice la materiale educationale pentru invatarea la distanta/on-line este destul de redus."Este imperios necesar sa corectam situatia, astfel incat o situatie similara sa nu mai insemne pentru acesti copii discriminare si marginalizare sociala.Educatia este un drept universal, iar noi trebuie sa ne asiguram ca toti copiii au sanse egale de a fi educati si inclusi in societate", a adaugat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Astfel, pana pe 15 iunie, Salvati Copiii Romania activeaza un mecanism special de suport educational si incluziune sociala pentru copiii vulnerabili, lansand un apel pentru ca 2.000 de copii sa poata beneficia de acces constant si exclusiv la o tableta conectata la internet si care sa aiba instalate programele prin care se desfasoara lectiile online.Mai mult, echipele Salvati Copiii Romania vor oferi suport pentru dezvoltarea abilitatilor de folosire a tehnologiei si utilizare sigura a internetului, atat pentru copii, cat si pentru parinti/reprezentantii legali. Totodata,, pentru a putea lucra apoi online cu acesti copii.In functie de evolutia pandemiei si de redefinirea restrictiilor sociale, pedagogii din programele educationale Salvati Copiii vor opta pentru organizarea unorlunile de absenta scolara, in paralel cu organizarea unor lectii intensive online, dupa ce toti copiii vor avea acces la acestea, in asa fel incat sa recupereze decalajele si sa fie reintegrati unui proces educational firesc in anul scolar urmator.Pentru achizitionarea tabletelor, pentru a ajunge la cat mai multi copii in risc este nevoie de solidaritate si donatii.Companiile care vor sa sustina activ accesul copiilor vulnerabili la educatie pot contribui la fondul special creat pentru acestia la Banca Comerciala Romana - RO78RNCB0071011434790035.Totodata, Salvati Copiii Romania pune la dispozitia tuturor celor care vor sa corecteze situatia injusta de excluziune socio-educationala numarul de SMS 8847 - text SALVEZ (4 euro - donatie singulara) si donatia on line www.salvaticopiii.ro/coronavirus/sustinerea-copiilor-vulnerabili