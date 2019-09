Scoala a inceput, dar programul "cornul si laptele" mai intarzie: Zeci de mii de elevi sunt afectati

Ziare.

Motivul: autoritatile competente nu au organizat din timp licitatiile ori, in cazul in care s-au organizat, acestea au fost contestate.In judetul Braila aproape 30.000 de elevi vor fi nevoiti sa vina la scoala cu mancare de acasa timp de doua luni cel putin, relateaza Stirile TVR Licitatia pentru lapte si corn a fost contestata in instanta, iar autoritatile locale dau vina pe birocratie si legislatia deficitara.In Bacau 50.000 de elevi nu beneficiaza de acest program, intrucat licitatia inceputa inca din luna aprilie nu s-a incheiat nici pana acum.Reprezentantii Consiliului Judetean spun ca laptele si cornul ar putea ajunge in scoli tocmai in luna decembrie.Sursa citata mai noteaza ca, la nivel national, doar 20 de judete din 41 au inceput licitatii pentru pachetele alimentare in scoli.Cei mai afectati vor fi copiii care provin din familii sarace.