"Scoala altfel" la Penitenciarul Gherla: Peste 100 de elevi au vazut cu ochii lor ce inseamna sa ajungi in spatele gratiilor

Prevenire si reintegrare

Ai grija ce faci!

Conditii mai bune in penitenciar decat in camine, dar...

Educatie Juridica in scoli

Ziare.

com

Vizitele au avut loc in cadrul saptamanii "Scoala altfel", cei 121 de elevi participand astfel la o campanie de prevenire a criminalitatii si de facilitare a reintegrarii sociale a detinutilor, se precizeaza intr-un comunicat remis"Au venit copii de liceu, care au discutat cu detinuti mai tineri, pregatiti inainte. Nu este prima oara. In principal, e vorba despre detinuti tineri, care stiu sa vorbeasca, chiar isi regreta faptele si de la care publicul tinta - elevii din anii terminali de liceu - au de invatat. Ne-a interesat foarte mult si persoana detinutului, sa fie cei care isi regreta faptele si incearca sa se reintegreze, pe care incercam sa ii ajutam pe mai departe", ne-a declaratDin pacate, in mass-media apar destul de frecvent cazuri de infractiuni de diferite tipuri comise de adolescenti sau chiar copii mici, care nu inteleg gravitatea faptelor comise. De exemplu, cinci copii cu varste intre 11 si 15 ani au dat aproape 50 de spargeri in Braila, in perioada septembrie 2017-februarie 2018, prejudiciul total fiind estimat de oamenii legii la peste 25.000 de lei. Doi dintre cei cinci au fost arestati saptamana trecuta pentru 30 de zile, relateaza Digi24.Pentru ca unora li se poate parea ciudat (sau chiar traumatizant) sa permiti accesul unor adolescenti intr-un penitenciar, i-am cerut mai multe detalii, care ne-a precizat ca proiectul "Vizita in penitenciar" se deruleaza in fiecare an "si pe intreaga perioada a anului"."Activitatea se inscrie in cadul unui proiect initiat la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). Este vorba despre o campanie de prevenire a criminalitatii si de facilitare a reintegrarii sociale a persoanelor private de libertate.Proiectul vizeazain care traiesc si importanta integrarii in societate, evitarea comportamentelor delicvente", a mai precizat acesta.Concret, la astfel de vizite participa "tineri in formare"."In special cei din anii terminali de liceu, deci ei au si o oarecare maturitate si pot sa inteleaga conditiile de detentie si, mai mult, care sunt. Iar cei cu care interactioneaza sunt oameni care au ceva de transmis, selectionati atent de noi", a adaugat Alin Fetche.Pentru ca a participat personal la ultima dintre intalniri, comisarul sef ne-a relatat mai multe despre subiectele abordate."In primul rand, este vorba despre o discutie libera intre detinuti si elevi. Ne straduim sa aducem detinuti de varste cat mai apropiate de elevi. Sigur, noi suntem o unitate profilata pe detinuti majori, adulti. Dar avem si cativa tineri, iar dintre detinutii adulti incercam cu cei cu varste cat mai mici - peste 21 de ani, dar nu departe de acest prag.Discutiile s-au axat in jurul unor teme precum:? Discutiile sunt libere, dar mediate de noi, lucratorii din penitenciar, prin intrebari si raspunsuri pe care si le pun unii celorlalti", a completat acesta.Alin Fetche ne-a explicat si cum au fost alesi detinutii care s-au intalnit cu elevii."De obicei sunt oameni care au capacitate de dialog si care doresc sa transmita informatii si experienta lor de viata. Nu participa la asemenea discutii cineva care sa isi expuna faptele ca pe un trofeu de glorie, nici pe departe!Sigur,, nu dam nume, nu folosim date despre condamnare, ci este vorba despre fapta in sine si cum au ajuns ei sa le comita, care este istoria, de ce au ajuns in detentie.etc", ne-a explicat acesta.Intrebat de ce nu merg detinutii in scoli ca sa le vorbeasca liceenilor, directorul adjunct al Penitenciarului Gherla ne-a explicat ca in scoli merg cadrele ANP."In cadrul campaniei avem si sedinte in care mergem noi in scoli si le vorbim elevilor, dar, din ce am observat noi la nivel de sistem,. Ei vad realitatea, nu e doar ceva ce le povestim noi.Si in ciuda faptului ca vad niste conditii foarte bune de detentie, inainte sa intalneasca detinutii, dupa ce discuta cu ei elevii isi schimba parerea. Pentru ca unii dintre ei spun: 'Ah, multi dintre noi nici in scoli nu avem asemenea conditii' sau", a mai afirmat acesta.Invitat sa puncteze inca o data cateva dintre aceste efecte, Alin Fetche a enumerat: "De exemplu, faptul ca".Despre prevenirea delicventei juvenile vorbesc in liceele din toata tara si judecatorii, procurorii sau avocatii care s-au alaturat proiectului "", initiat de judecatorul Cristi Danilet.Anual, circa 3.500 de minori apar ca autori in dosare penale, numarul real fiind insa mult mai mare, iar trendul ascendent."Trebuie sa va ganditi intotdeauna ca faptele pe care voi le comiteti incepand cu varsta de 14 ani va pot influenta viitorul. O persoana care a avut cazier vreodata (desi din cazier faptele se sterg la un moment dat - asta se numeste reabilitare) nu va putea fi niciodata judecator, procuror, militar, politist, agent in serviciile speciale ale statului. Niciodata!Insa, uneori suntem implicati in dosare nu ca autori, ci ca victime. Or, este mult mai usor sa previi decat sa combati.", le-a explicat magistratul elevilor de la Colegiul George Cosbuc din Capitala cu care s-a intalnit la mijlocul lunii martie, in cadrul saptamanii "Educatia juridica in scoli".