Scoala din Romania in care elevii nu primesc note, teme pentru acasa sau premii la sfarsit de an

Copiii inscrisi in clasele pregatitoare, I, II, III si IV la Scoala Generala Nr. 20 din Timisoara, care apartine de Colegiul Tehnic Electrotimis, invata ca in unele unitati scolare din America. Nu trebuie sa-si care ghiozdanul plin cu manuale si caiete la scoala, pentru ca nu primesc teme pentru acasa.108 elevi studiaza in cele cinci clase Step by Step (Pas cu Pas - n.red.), o alternativa educationala la clasele traditionale din scolile din Romania, unde invatatorii nu au catalog la indemana si nici pix rosu.Dana Vicas este invatatoare in clasele Step by Step de 21 de ani, inca din momentul in care aceasta alternativa educationala copiata din America a fost introdusa in scolile din Timisoara. Alternativa educationala a fost adusa in Romania in urma cu 26 de ani de catre Fundatia Soros Romania, iar in anul 1998 a fost preluata de ONG-ul Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala."Step by Step a intrat in Romania ca o alternativa sociala, pentru parintii care muncesc. Asta pentru ca in clasele din aceasta alternativa educationala programul este de opt ore pe zi, iar parintii care nu-si permiteau sa plateasca o bona sau sa dea copilul la un after school, aveau posibilitatea de a-l inscrie la Step by Step", a declarat Dana Vicas, care este coordonatorul claselor Step by Step de la scoala aflata in Ciarda Rosie.Intre timp, tot mai multi parinti au inceput sa devina interesati de modul de predare din clasele Step by Step. In clasele alternativei educationale nu exista banci, ci copiii sunt impartiti pe mese, numite centre de studiu, astfel ca lucreaza in grupuri mici. De altfel, mobilierul din lemn are dimensiunile potrivite pentru nivelul de varsta si este distribuit in clasa. Mai mult, niciun elev nu este trecut la tabla."Programul este de la 08.00 - 16.00, cu o masa de pranz, servita in sala de mese a scolii de la 12.30 pana aproximativ la ora 14.00. Avem doar clase Step by Step, iar in fiecare clasa sunt doua cadre didactice calificate care predau. Toti invatatorii avem studii superioare, precum si cursuri in alternativa educationala Step by Step", a explicat Dana Vicas.Programa scolara pentru clasele 0 - IV este identica cu cea din invatamantul traditional, alternativa Step by Step fiind acreditata si autorizata de Ministerul Educatiei, dar diferenta consta in modul de predare."De la 08.00 la 09.00, programul incepe cu intalnirea de dimineata, asa se numeste prima ora din zi, care se imparte pe momente. Primul este mesajul zilei. Poate sa fie legat de ceea ce se preda in ziua respectiva nou sau poate fi legat de un eveniment din ziua respectiva, iar de la acel mesaj tu pornesti ziua", detaliaza coordonatorul claselor Step by Step.Apoi urmeaza rubrica noutati, in care elevii se pot inscrie pentru a povesti daca vor o experienta interesanta traita cu o zi inainte sau in dimineata respectiva. Dupa rubrica noutati, invatatorul le descrie elevilor agenda zilei, care reprezinta, de fapt, orarul din ziua respectiva, iar clasa este impartita pe mese, numite centre de interes, la care stau maxim sase elevi, si in care se prezinta o disciplina sau o arie curriculara. Astfel, este realizat centrul de alfabetizare, de matematica, de stiinte, de arta, de materiale de constructie si de joc. Pe parcursul unei zile, copiii se rotesc, astfel ca ajung la toate centrele de activitate pe parcursul unei zile."Nu spunem ca facem temele. Daca nu am reusit sa terminam sarcinile de lucru de la centre, le putem continua dupa-amiaza, pentru ca nu toti elevii lucreaza in acelasi ritm. Daca am terminat sarcinile de dimineata, primim sarcini suplimentare, pe fisa individuala. Dupa-amiaza se mai poate face un curs de dans, de muzica, educatie fizica.Incercam sa avem activitati mai relaxante si activitati de munca, si de asa-zise teme, doar daca avem ceva de continuat de dimineata sau vrem sa muncim in plus. Noi nu le spunem teme, ci le spun hai sa mai facem ce am inceput azi-dimineata, sa consolidam, sa vad eu cat de bine ati priceput voi. Cumva dusi de nas sa mai facem si dupa-amiaza cate ceva", a afirmat Dana Vicas.Cei doi invatatori lucreaza in fiecare clasa timp de sase ore, pe schimburi, de la 08.00 la 14.00 si de la 10.00 la 16.00, astfel ca timp de patru ore se ocupa de elevi impreuna, fiind impartiti pe centre."Copiii nu-si duc cartile si caietele acasa, doar in weekend isi iau anumite lucruri, pentru ca primesc niste teme in completare. Evaluarea se face la fel ca in traditional, pentru ca si programa este aceeasi, iar testele sunt pe punctaje. Insa ei nu primesc note in cursul anului, nu primesc calificative, nu avem catalog, ci elevii primesc fel de fel de alte recompense. Incercam sa-i recompensam atat verbal, prin laude, prin aplauze, cat si cu diferite abtibilde, o bombonica, o caramea cand sunt mici. Cand sunt mari, toata recompensa tine de lauda noastra.Ce avem este un caiet de evaluare in care sunt trecute competentele pe care ei trebuie sa le indeplineasca la sfarsit de semestru. Acolo bifam daca au fost achizitionate sau nu competentele: ii lipseste exercitiul x la tabla inmultirii, nu reuseste sa recunoasca substantivul, etc. Trebuie sa scrii punctual la ce anume nu se descurca, iar aceste lucruri sunt intre noi si parinti, nu se trec niciunde. Toate testele si materialele facute de copii sunt adunate in niste portofolii, care ajung destul de des acasa si parintii vad ce au mai muncit copiii lor", a explicat invatatoarea Dana Vicas.De asemenea, in clasele din aceasta alternativa educationala nu se merge deloc pe ierarhizarea elevilor, astfel ca nu se acorda premii."De ce sa spun asta e cel mai bun si celalalt este cel mai prost. Trebuie sa descoperim de fapt talentul copilului si sa vedem ce inclinatii are. Aceasta inclinatie trebuie scoasa in evidenta in fata clasei. Tu esti foarte bun la matematica, iar tu ai pictat extraordinar. Nu ii dai in cap celui care nu e bun la matematica, dar e foarte bun la sport.Ei cresc si s-asa isi dau seama la un moment dat ca ala e mai bun si ala e mai slab la una si la alta, dar nu-i lasi sa-si vorbeasca urat unul altuia sau cumva sa se simta prost cel care nu se descurca bine la una dintre discipline. Diploma de absolvire a clasei primesc toti, dar fara sa se scrie premiul, media", detaliaza Dana Vicas.Elevii care sunt inscrisi in clasele Step by Step sunt evaluati si oral, pe "scaunul autorului", aflat in fata clasei si pe care se aseaza cei care doresc sa raspunda: citesc o compunere, prezinta un desen."De fapt, aceasta alternativa educationala dezvolta personalitatea copilului. Sa nu mai aiba inhibitii, sa nu existe ierarhizare, sa nu se simta prost unii fata de ceilalti ca unul e mai bun si altul e mai slab. Este important sa se formeze grupul, care sa fie compact. Parintii care se simt compatibili cu acest sistem ii dau aici, daca nu, merg in traditional, pentru ca totusi avem multi parinti traditionalisti care, din pacate, cauta ierarhizarea, premii si diplome.Din experienta mea in alternativa educationala, mi se pare ca acesti copii formati in Step by Step se acomodeaza foarte bine in gimnaziu, pentru ca si-au format o personalitate, sunt independenti, lucreaza sarcinile la mese singuri. Cand profesorul le cere sa rezolve o sarcina, ei nu mai stau sa intrebe, pentru ca stiu de unde sa caute. Daca nu se descurca undeva, au in dulapuri tot felul de materiale. Nu am inteles un cuvant la romana, iau un dictionar si il cauta sau pe calculator. Se adapteaza mai usor si nu mai au acea inhibitie de a raspunde cand sunt intrebati, pun intrebari daca nu inteleg, pentru ca sunt invatati sa dialogheze, sa converseze de mici", a conchis Dana Vicas.