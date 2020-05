Scoala online. Cand parintii si profesorii cauta doar hibe, sistemul se blocheaza si reteaua pica

Sa-mi dea, sa-mi faca, sa ma invete

Functionam pe avarii, cu masuri de avarii

"Daca eu, ca profesor, imi folosesc Internetul de acasa pentru scoala, sa-mi plateasca statul abonamentul la Internet, ochelari noi si o consultatie pentru durerile de cap provocate de timpul petrecut in fata ecranului.""Daca eu, ca parinte, ma ocup de temele copilului, sa-mi dea statul jumatate din salariul profesorului"."Daca nu se deschide gradinita, sa ma plateasca statul sa raman acasa".In acest registru se incadreaza foarte multe dintre discutiile despre scoala online, atat in familii, cat si in grupuri de parinti sau profesori.E atat de multa carcoteala si ura in discursuri, atat de multe sageti veninoase zboara in mediul virtual in toate directiile: dinspre parinti spre profesori, dintre profesori spre parinti, dinspre profesori si parinti spre ministru, minister, stat!Ceea ce ignoram cu totii este faptul ca veninul acesta zboara deasupra capetelor copiilor nostri, iar din beneficiari ai educatiei ii transformam cu totii in victime ale educatiei.Sigur, toti au dreptatea lor si parinti, si profesori. Dar in marea aceasta de neajunsuri si neputinte exista situatii particulare, care, de cele mai multe ori, cu bunavointa, implicare si neasteptand sa pice de altundeva, se pot rezolva.Nu este exclus ca, din toamna, sa revenim la lectiile online odata cu al doilea val de imbolnaviri. Daca ne prinde toamna la fel de incruntati, de negativisti si nemultumiti, inseamna ca am pierdut timpul degeaba, in detrimentul copiilor nostri si al propriei sanatati psihice.Si sa lasam ipocrizia la o parte! Subit, ni se rupe tuturor sufletul de copiii fara acces la tehnologie, asa ca ar trebui, in viziunea multora, sa stam pe loc, intr-o lunga vacanta, pana cand ajung tabletele si Internetul peste tot.Sunt 250.000 de copii in acest moment fara acces la tehnologie, iar Ministerul Educatiei a inceput demersurile pentru ca, pana in toamna, toti acesti copii sa aiba un dispozitiv cu Internet platit pentru scoala online.Ministerul a solicitat chiar in aceste zile Guvernului 150 de milioane de lei exclusiv pentru educatia copiilor din familii sarace.Noi, restul, in loc sa carcotim, am putea sa ne alaturam organizatiilor care fac acte de caritate si sa donam, in masura posibilitatilor, 10, 30, 50 de lei pentru acei copii, asa cum am facut-o pentru dotarea spitalelor in lupta impotriva COVID- 19.Realitatea este ca, intr-o mare de necunoscute, ceea ce stim sigur este ca functionam pe sistem de avarii. Statul ne-a dezamagit in repetate randuri si de multe ori s-a vazut cu ochiul liber cum deciziile celor de sus se iau strict in interesul lor.Ne-a dezamagit de atatea ori incat ne vine cumva firesc sa ne simtim, si acum, ai nimanui. Dar e criza mondiala, pandemia aceasta e ca un incendiu.In loc sa ne vaicarim si sa asteptam sa ploua, hai sa punem mana, sa ne organizam, sa colaboram, sa gasim solutii, parinti, profesori si elevi. Ca focul e acolo oricum, iar daca nu actionam pentru a-l stinge, ne parlim cu totii.