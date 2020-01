Scoala unde elevii au fost intoxicati ramane inchisa. Primaria Sectorului 4 anunta cu ce substante s-a facut dezinfectia

Elevii cer sa fie protejati

"Urmare a primelor verificari, inspectorii DSPMB au luat ca prima masura inchiderea operativa a unitatii de invatamant pe o durata de 72 de ore. Controlul DSPMB continua, un raport va fi prezentat ministrului Sanatatii", se arata in informare.Intr-o comunicare separata, Primaria Sector 4 dezvaluie cu ce substante s-a facut dezinfectia scolii, cu o seara inainte, dupa ce au fost inregistrate cateva cazuri de gripa. Primaria anunta insa ca scoala va fi inchisa 48 de ore.Primaria Sectorului 4 explica, intr-un comunicat de presa, ca situatia a debutat in jurul orelor 14:00, adica in schimbul al doilea al cursurilor, cand la cabinetul medical al unitatii de invatamant s-a prezentat o eleva de clasa a VIII-a, ce acuza dureri de cap si stari de ameteala.Impreuna cu conducerea scolii si a medicului scolar, copila si bunica acesteia au solicitat la 112 un echipaj medical.Ulterior apelului telefonic la 112, la fata locului s-au prezentat 9 ambulante, echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (inclusiv un echipaj C.B.R..N) precum si echipe ale Directiei de Sanatate Publica."In timpul procedurilor de evacuare a unitatii de invatamant, alti 22 de elevi au acuzat o stare de rau, usturimi ale mucoasei nazale si usturimi ale ochilor si gatului, asa ca acestia au fost preluati de ambulante si dusi la spitalele Marie Currie si Grigore Alexandrescu din Capitala. Restul elevilor (aproximativ 500) au fost predati familiilor lor, in conditii de maxima siguranta", mai precizeaza sursa citata.In urma analizelor preliminare, s-a constatat ca sursa potentiala a acestei situatii a fost reprezentata de utilizarea unor substante de dezinfectie ca urmare a descoperirii a trei cazuri de gripa tip A in unitatea de invatamant."Astfel, in cursul zilei de ieri, 20 ianuarie 2020, societatea DEZINFECTIE SI DERATIZARE SRL a efectuat manopera de desinfectie utilizand substantele BIONET A15 si INSEKTUM, ambele omologate", se mai arata in comunicat.In urma examenului clinic, s-a constatat ca sanatatea copiilor nu este in pericol, iar cadrele medicale au dispus, dupa caz, masuri in consecinta."Pentru clarificarea tuturor aspectelor si pentru luarea masurilor ce se impun pentru ca activitatea didactica sa se desfasoare in conditii de maxima siguranta, Primaria Sectorului 4 si toate celelalte institutii implicate au decis suspendarea cursurilor la Scoala Gimnaziala nr. 133 pentru o perioada de 48 de ore", mai precizeaza Primaria Sector 4.Ca urmare a acestui caz, Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI) si Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti Bucuresti a cerut Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii sa ia masuri.Cele doua asociatii considera ca "autoritatile trebuie sa intreprinda masuri atat impotriva conducerii scolii, cat si impotriva echipei de igienizare, deoarece elevii s-au aflat in risc inca de la intrarea in unitatea de invatamant"."Consideram ca aceasta greseala este una ce trebuie imediat sanctionata, deoarece sanatatea elevilor nu trebuie in niciun caz pusa in pericol de catre niciun factor in timpul procesului educational, cu atat mai mult cand vina apartine chiar Directiei de Sanatate Publica si conducerii scolii", sustine Nicolae-Alexandru Radulescu, presedinte AEBI, citat in comunicat."Directia de Sanatate Publica sa verifice cu mai multa atentie firmele care presteaza servicii de dezinsectie si dezinfectie in incinta unitatilor de invatamant, pentru ca, dupa cum se observa, viata copiilor nostri este pusa in pericol. Mai ales in conditiile in care exista si iminenta unei epidemii de gripa, iar aceste servicii sunt imperios necesare", a afirmat, la randul sau, Eugen Ilea, presedinte FNAP Bucuresti.