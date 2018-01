Scoli inchise din cauza zapezii: Vezi unde nu se fac ore vineri

Ziare.

Astfel, in judetul Galati cursurile vor fi suspendate in trei scoli , in judetul Iasi in opt scoli, in Tulcea nu vor face cursurii elevii din 18 scoli, iar in Prahova nu se fac cursuri intr-o scoala.Ministerul Educatiei precizeaza ca orele de curs vor fi recuperate pe parcursul semestrului I al anului scolar 2017-2018, conform graficului stabilit de fiecare unitate de invatamant si aprobat de inspectoratele scolare judetene.Joi, din cauza viscolului au fost supendate cursurile in 85 de unitati de invatamant din 13 judete.Meteorologii au actualizat, joi, avertizarea cod portocaliu de vant puternic si zapada troienita, anuntand fenomene extreme pentru 13 judete, pana la ora 23:00.