Scolile din Capitala in care exista elevi cu alergii, dotate gratuit cu autoinjectoare cu adrenalina

"Inca de acum doi ani am aflat ca in gradinite si scoli exista copii cu alergii severe. Elevii au adus adeverinte medicale la medicii unitatilor de invatamant, iar pe baza acestora ASSMB a achizitionat autoinjectoarele cu adrenalina pentru a fi disponibile la scoala in situatia unor urgente medicale. (...) . Suntem preocupati sa asiguram acestor copii alergici un mediu sigur la scoala", a explicat Turkes Ablachim pentru Agerpres.Turkes Ablachim a spus ca tot personalul medical din gradinite, scoli si licee a fost instruit incepand din luna mai. La sesiunile de formare, sustinute de specialistii in alergii de la Asociatia Romana de Educatie in Alergii (AREA), au fost invitate si cadrele didactice din scolile in care exista copii cu alergii, dar si parintii acestor elevi si prescolari."Cadrele didactice au apreciat aceasta initiativa si au considerat-o foarte utila pentru a putea intelege nevoile acestor copii, si mai ales pentru a putea actiona prompt in situatiile de urgenta. De asemenea, au inteles ca sta in puterea lor sa evite bullying-ul fata de acesti copii, prin oferirea de explicatii colegilor din acea clasa asupra alergiilor", a sustinut directorul medical al ASSMB.Turkes Ablachim a declarat ca exista multi copii care au alergii, dar despre care nu exista informatii medicale, intrucat parintii se tem ca cei mici sa nu fie marginalizati din cauza afectiunii lor.