Scolile din sectorul 4 inchise din cauza dezinfectiei se deschid luni. Primaria ii indeamna pe parinti sa dea in judecata firma care a facut dezinfectia

Ziare.

com

"Vorbim de o singura unitate de invatamant in care cursurile au fost blocate timp de doua zile, si anume, miercuri si joi. La celelalte cinci unitati masurile de profilaxie au fost puse in aplicare vineri. Maine (luni - n.r.) vor fi reluate cursurile, fara sa fie afectat procesul de invatamant. Deci, maine, in toate cele sase unitati de invatamant - doua scoli si patru gradinite - cursurile vor fi reluate la parametri normali", a afirmat Zarescu.El a precizat ca Primaria sectorului 4 va trimite in toate cele sase unitati de invatamant echipaje medicale suplimentare."Primaria sectorului 4 va trimite in toate aceste sase unitati de invatamant echipaje medicale suplimentare care sa intervina in caz de nevoie si care sa-i ajute pe medicii din aceste unitati de invatamant sa actioneze in cazul in care vor exista cazuri de copii care vor avea de suferit, de exemplu, din cauza gripei. Deci, maine vor fi aceste echipaje medicale in aceste sase unitati si, evident, si in alte unitati, daca mai apar cazuri de gripa", a mai spus Cristian Zarescu.Duminica, specialisti de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au facut verificari la unitatile de invatamant unde in ultima perioada s-au efectuat actiuni de dezinfectie pentru a vedea daca elevii pot incepe cursurile "in conditii de securitate medicala optime"."La solicitarea Primariei sectorului 4, astazi, un echipaj format din specialisti de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a sosit la Scoala 133, unitate de invatamant care a fost inchisa la inceputul acestei saptamani in urma unor evenimente. Vrem sa masuram cu ajutorul celor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta daca sunt depasite sau nu pragurile de normalitate, dupa ce in aceasta unitate scolara au fost puse in aplicare masuri de profilaxie. Vrem sa ne asiguram ca maine elevii pot incepe cursurile in conditii de securitate medicala optime si ca sanatatea niciunui copil nu este pusa in pericol. Sa nu uitam ca la aceasta unitate, in urma punerii in aplicare a unor masuri de profilaxie, 24 de elevi au avut nevoie de ingrijiri medicale. Aici, la aceasta scoala, masurile nu au fost repetate, dar pentru ca au existat probleme marti, am cerut sa fie refacute masuratorile si astazi. De asemenea, mai sunt realizate masuratori si in alte cinci unitati de invatamant din sectorul 4, dupa ce si in aceste cinci unitati au fost puse in aplicare masuri de profilaxie", a declarat consilierul primarului sectorului 4.Cristian Zarescu a amintit ca firmei care a realizat dezinfectia la unitatile de invatamant i-a fost reziliat contractul si a fost realizat un nou contract, cu compania municipala de profil."A doua zi primarul a decis sa rezilieze acest contract, s-a realizat intr-un timp record, doar 24 de ore, un alt contract, cu o alta companie, mai exact cu compania municipala de profil. Aceasta companie a pus in aplicare vineri masurile de profilaxie, dupa ce unitatile de invatamant ne-au solicitat acest lucru, intrucat chiar in ziua in care aceasta scoala a fost evacuata, noi mai aveam deja solicitari de la alte unitati scolare pentru astfel de masuri", a mentionat Zarescu.Consilierul a afirmat ca primaria ii invita pe parintii copiilor afectati sa se indrepte in instanta impotriva firmei care a realizat dezinfectia."Primaria i-a invitat pe parinti si ii invita si pe aceasta cale sa se indrepte in instanta impotriva companiei care a realizat marti acele masuri de profilaxie si daca parintii doresc si au nevoie de sprijin din punct de vedere juridic, noi, primaria, le stam la dispozitie.Ulterior, vom hotari si cel mai probabil si noi, primaria, ne vom indrepta in justitie impotriva acestei firme, pentru ca este clar, firma in momentul in care a pus in aplicare aceste masuri a gresit undeva. Nu putem sa spunem ca nu a fost nicio greseala in conditiile in care au existat aceste probleme", a precizat consilierul.