Scolile si gradinitele sunt inchise vineri, in Bucuresti. Unde pot fi dusi copiii care nu au cu cine sa ramana acasa

In sectoarele 1, 2, 3 si 4, primarii au anuntat ca ofera cateva solutii parintilor care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa.Inva fi deschisa Gradinita nr. 248 din Str. Artur Vartejeanu, nr. 15, dar doar pentru prescolari si unde sunt disponibile doar 140 de locuri. Gradinita va fi deschisa de la ora 8:00 pana la ora 18:00. Parintii vor trebui sa plateasca 14 lei.In, Primaria ofera gratuit 112 locuri in doua centre ale Administratiei Publice Locale a Sectorului 2.Unul se afla in Complexul "Sfantul Pantelimon", situat pe Soseaua Pantelimon numarul 301 din cartierul Pantelimon. Aici sunt 50 de locuri, dar pot fi suplimentate in functie de cerinte. Al doilea este Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Elevi "Sfanta Maria", din strada Oituz numarul 9, cartier Andronache, unde sunt 62 de locuri. Pentru informatii si inscrieri, parintii interesati pot suna la numarul de telefon: 0314.136.210 pentru Complexul "Sfantul Pantelimon" si 0722.673.277 pentru Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Elevi "Sfanta Maria".Cele doua centre vor functiona intre orele 08:00 - 16:00, interval in care copiii se vor putea juca, urmari programe TV adecvate varstei si vor putea sa-si faca temele sub supravegherea personalului calificat, dupa cum a anuntat Primaria Sectorului 2. Si Robert Negoita, primarul, a anuntat ca parintii din sector isi pot lasa copiii, prescolari si elevi din clasele primare, la doua institutii din sector.Gradinita 239, situata pe Bulevardul Mihai Bravu nr. 428, care are program de functionare 8:30- 17:00, cu servirea a trei mese, pentru care se achita suma de 12 lei si scoala gimnaziala 80, din Calea Dudesti nr. 191, cu program de functionare 8:00-11:35.Parintii care doresc sa beneficieze de aceste servicii trebuie sa se inscrie la numarul de telefon 0728.729.797, pana joi, 22 martie, la ora 20:00.Inparintii au la dispoztie mai multe institutii, anunta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 , care transmite ca sunt 8 centre care pot gazdui copiii.Aici, parintii nu trebuie sa se inscrie inainte, ci doar sa completeze o cerere in momentul in care isi lasa copilul in grija educatorilor de la urmatiarele centre.Prescolarii pot merge la unul dintre cele 6 centre multifunctionale, unde sunt disponibile peste 250 de locuri:CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "DEGETICA" -Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, sector 4, Bucuresti - Tel: 0733.200.060; Fax:0372.874.261, email: cresaberceni3@dgaspc4.ro.CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL"MICA SIRENA" - Aleea Emil Racovita nr. 2B, Tel: 0371.360.124; Fax:0372.874.262, email: cresaberceni4@dgaspc4.roCENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "MICII MAGICIENI" - Izv. Muresului nr. 4, sector 4, Bucuresti. Tel: 0722885555, Fax:0371360128, email: cresa24@dgaspc4.ro.CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "SCUFITA ROSIE". Aleea Tohani nr. 1, bl.30, sc. 1, parter, sector 4, Bucuresti. Tel:0733.200.109 Fax:0372.874.267, email: cresatohani@dgaspc4.ro.CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "CRAIASA ZAPEZII" - Str. Oitelor nr. 8, sector 4, Bucuresti. Tel:0728.885.575, Fax:0372.874.268, email: cresaoitelor@dgaspc4.ro.CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "DUMBRAVA MINUNATA" - Stoian Militaru nr. 84, sector 4, Bucuresti. Tel:0733.200.115 Fax:0372.874.269, email: cresagiurgiului@dgaspc4.roScolarii pot merge la unul dintre doua centre de zi unde sunt in jur de 50 de locuri:Centrul de Zi "Eu si Prietenii Mei" - Str. Aliorului nr. 8A, sector 4, Bucuresti. Tel:0751.090.237; Fax:0372.715.113; e-mail: prieteniimei@dgaspc4.ro.Centrul de Zi "Casa Sperantei" Str. Sold. Enache Ion nr. 1A,sector 4, Bucuresti Tel:0730.590.887. Fax:0372.715.342; e-mail: czcasasperantei@dgaspc4.ro.Amintim ca sunt in vigoare noi avertizari de tip cod galben si portocaliu de ninsori, frig si viscol. Iata AICI ce zone sunt afectate si perioada de valabilitate a avertizarilor.In februarie, scolile din Bucuresti au fost inchise timp de o saptamana, spre nemultumirea parintilor care nu au avut cu cine sa isi lase copiii acasa. Atunci, primarul Firea a transmis parintilor aflati in aceasta situatie sa sune la Tel Verde 0800.800.868 si vor fi ajutati. Edilul a transmis, apoi, ca 150 de parinti au sunat la telefonul verde sau la Directia Generala de Asistenta Sociala pentru a se interesa despre sprijinul pe care il ofera municipalitatea.A.G.