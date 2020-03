Sindicatele au transmis directorilor scolilor ca reducerea numarului de ore nu va fi aplicata din toamna

Ziare.

Astfel, conform unui mesaj transmis de sindicalisti catre directorii de scoli si obtinut de Edupedu.ro, anul scolar 2020-2021 se va desfasura pe programa scolara veche."In ceea ce priveste reducerea numarului de ore de la clasa, in momentul de fata se va desfasura un program Pilot, in care se vor crea programe noi, dar care nu va afecta numarul de ore al profesorilor din celelalte unitati de invatamant, mai ales ca Planul de incadrare a fost deja trimis la ISJ [...], si acesta nu va putea fi schimbat in septembrie. Deci, in concluzie, anul scolar 2020 - 2021 se va merge pe programa scolara veche si pe planul de incadrare deja conturat de conducerea unitatii scolare", se arata in mesaj.Precizarile sindicatelor vin in conditiie in care Ministerul Educatiei nu a anuntat de cand se vor reduce orele.Conform proiectului, elevii din clasele I-IV vor sta la scoala 20 de ore pe saptamana, fata de 19-22 de ore cat era pana acum; elevii de la gimnaziu vor avea 25 de ore saptamana, fata de 26-34 in prezent; iar cei de la liceu vor avea 30 de ore.