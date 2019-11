Tatal unui elev acuza un profesor ca l-a batut asa de rau incat copilul nu poate dormi noaptea de durere de cap

Ziare.

Baiatul spune ca a fost batut pentru ca a aruncat cu o hartie mototolita intr-un caine care a intrat in curtea scolii, in timp ce profesorul a sustinut ca baiatul a lovit animalul."L-a luat la bataie pe copil, dupa care copilul a facut pe el. Nu mi se pare normal, adica sa bati un copil in asa hal incat sa-si faca nevoile pe el, nu e chiar in regula. Noi ne-am adresat Politiei, Directiei de Protectia Copilului si am fost la medicul legist", a spus Gheorghe Munteanu-Galiu, tatal copilului batut, citat de Buna ziua Brasov Barbatul nu crede ca baiatul lui a lovit cainele, pentru ca acasa are animale si este obisnuit cu ele. El a explicat ca fiul sau are acum dureri de cap, nu poate sa doarma noaptea si are cosmaruri.Barbatul s-a plans si de comportamentul conducerii scolii."Au mai fost probleme in scoala si domnul director nu ia niciodata nicio masura. Inclusiv cand s-a dus sotia la scoala, dupa ce a sunat copilul ca facuse pe el si plangea disperat ca a fost lovit atat de tare, directorul i-a zis profesorului sa mearga la clasa ca are ore si sotia are probleme si trebuie sa mearga la psihiatru", a relatat parintele.Directorul scolii sustine, insa, ca tatal nu a facut plangere si a crezut ca s-a impacat cu profesorul. Totusi, a convocat o comisie de ancheta si a prezentat si varianta profesorului, care a recunoscut ca l-a lovit peste obraz pe copil."Profesorul are o varianta a lui: copilul lovea un caine care intrase in curtea scolii, alti copii i-au spus sa nu mai dea in caine ca il vede profesorul si copilul ar fi zis ca nu are el treaba cu Chelu, profesorul fiind chel. Profesorul s-a enervat, s-a dus la el si, intr-adevar,", a povestit directorul.Familia baiatului este hotarata sa-l actioneze pe profesor in judecata.