Tavanul salii de sport a unui liceu din Alba s-a prabusit

In momentul prabusirii unei parti din tavan, in sala de sport nu era nimeni. Aceasta a fost inchisa pana cand tavanul va fi reparat.Potrivit sursei citate, mai intai, din cauza ploilor si a umezelii infiltrate in trei sali de clasa aflate la etajul I al cladirii, au inceput sa se desprinda bucati mari din tavan. Ulterior, a cazut si o treime din tavanul salii de sport a liceului, dat fiind faptul ca "sistemul de sustinere a lambriului era in stare avansata de degradare", conform comunicatului.Cladirea in care functioneaza liceul apartine Mitropoliei Romane Unita cu Roma, Greco-Catolica Blaj.In cursul zilei de vineri, conducerea ISJ Alba s-a deplasat la fata locului pentru a discuta masurile care urmeaza sa fie luate, in vederea rezolvarii urgente a situatiei. Tot in cursul zilei de vineri va avea loc o intalnire intre reprezentanti ai Mitropoliei Greco-Catolice, Primariei Blaj si conducerea unitatii de invatamant.