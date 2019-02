Teodorovici sustine ca a alocat banii pentru "masa calda" a elevilor. Acum se ocupa Andronescu si primariile

Ziare.

"'Masa calda' - aici trebuie sa vorbim si cu Ministerul Educatiei pentru a vedea exact cum este conceptul, pentru ca sunt si scoli mai mici care nu permit, sa spunem neaparat in aceeasi scoala, organizat un loc de mese.Sunt scoli in care poti sa amenajezi astfel de spatii. Va fi de la caz la caz, asa cum vor fi si acele containere cu baile pentru scolile din mediul rural . Nu te apuci sa darami scoala. Pai, daca darami scoala sa ii faci baie...da? Pui langa ea un container...Cei care sunt implicati in zona asta stiu foarte bine si sunt convins ca sunt de acord cu aceasta idee. Containere pe care le racordezi fie la reteaua de canalizare, fie ii faci fosa daca e scoala nu stiu pe unde, intr-o zona unde nu este retea. Deci solutii trebuie sa fie, totusi suntem in secolul XXI", a spus ministrul, vineri seara, la Digi24.Potrivit lui Teodorovici, in realizarea acestui program vor fi implicate si primariile."Deci noi am alocat banii, obligatia ministrului de resort este sa vina cu o propunere clara. Primariile vor fi un partener clar in acest proces, pentru ca nu te apuci tu, Minister al Educatiei, sa faci chestiunea asta. Dai banii la primarie si primaria...", a subliniat ministrul.Intrebat despre programul "Vitamina D", Eugen Teodorovici a raspuns: "Am sa propun aici poate vitamina D sa fie, primul calup sau cum se spune, sa fie dat colegilor sau marea parte a colegilor de la PNL si USR"."De ce? Cred ca au nevoie. V-am spus, este multa rautate si nu e corect sa fie rautate la nivelul cel mai de sus dintr-o tara. Se vede rautatea in orice, in orice reactie, in orice fel de replica. De ce sa ne inraim in felul asta? Transmitem celor care ne urmaresc aceeasi rautate", a adaugat el.