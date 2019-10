Trei elevi din Oradea, premiati la cea mai importanta competitie de robotica din lume

Ziare.

Catalin Mociar, Andrei Iuhas si Stefan Szabo au fost premiati pentru proteza pe care au construit-o, sub mentoratul inginerului Flaviu Birouas si al masterandului Daniel Anton din cadrul Robotics Club Oradea, cu care o persoana cu semiparalizie poate sa-si miste mainile si degetele, astfel incat sa apuce diverse obiecte, relateaza Observator TV Tinerii oradeni au construit robotul in timp record, in conditiile in care au fost nevoiti sa-si gaseasca singuri sponsor pentru a-si acoperi cheltuielile cu deplasarea si piesele pentru bratul metalic, in valoare totala de 2.500 de euro.